З нового сезону у "гірників" є своя жіноча команда.

Жіноча команда донецького "Шахтаря" 18 липня провела свій перший матч в історії.

Команда була створена, оскільки УАФ зобов'язала клуби УПЛ з нового сезону створити жіночі команди.

Як повідомив офіційний сайт "Шахтаря", в рамках підготовчого збору до сезону жіноча команда провела спаринг з київською "Єдністю". Команди провели 3 тайми по 25 хвилин.

Вже за перші 12 хвилин матчу футболістки "Шахтаря" забили супернику 4 голи, а перший м'яч в історії жіночої команди "Шахтаря" на свій рахунок записала єдиний легіонер у складі - Вероніка Кожухар з Молдови. Всього в її активі шість голів.

"Шахтар" - "Єдність" - 16:0

Голи: Кожухар, 2, 11, 45, 54, 55, 67, Кревська, 9, Янчук, 12, 28, 41, 48, Вегеріч, 49, Мохнач, 57 (з пенальті), Старухіна, 58, Ковб, 71, Молодюк, 75

YouTube-канал "Шахтаря" опублікував повне відео матчу.

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Автор: Антон Дудар