Жереб звів на шляху до перемоги "Реал" і "Манчестер Сіті".

У п'ятницю, 15 березня, у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи 2023/24.

За результатами жеребу, чвертьфінальні пари найпрестижнішого європейського кулбного турніру виглядають так:

"Арсенал" – "Баварія"

"Атлетіко" – "Боруссія" Д

"Реал" – "Манчестер Сіті"

ПСЖ – "Барселона"

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня, матчі-відповіді заплановані на 16-17 квітня.

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А в 1/4 фіналу другого за престижністю єврокубку зустрінуться:

"Мілан" - "Рома"

"Ліверпуль" - "Аталанта"

"Байєр" - "Вест Хем"

"Бенфіка" - "Марсель"

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 квітня, матчі-відповіді - 18 квітня.

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