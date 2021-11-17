За важливим матчем національної збірної президент стежив в одному зі столичних пабів разом з іншими відвідувачами.

Учора, 16 листопада, збірна України з футболу обіграла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0. Президент Володимир Зеленський стежив за вирішальним матчем в одному зі столичних пабів.

Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 16 листопада, положення командПро це повідомила одна з відвідувачок закладу в Instagram.

Жінка опублікувала світлину, на якій Зеленський вболіває за збірну України з футболу у компанії голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Обидва влаштували собі класичний вечір вболівальника. Компанія замовила пива та снеків.

Після матчу Зеленський люб’язно погодився на селфі з відвідувачкою пабу.

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходив з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада.

Кваліфікація ЧС-2022: які команди вже вийшли на ЧС.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримали прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Автор: Марта Гичко