Володимир Зеленський підкреслив, що футболісти української збірної "вже герої".

Президент України Володимир Зеленський зателефонував по відеозв'язку до табору збірної України перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Відео з дзвінком президента опублікував YouTube-канал vZbirna.

У своєму зверненні до команди Зеленський підкреслив, що всім серцем вболіває за збірну разом з усією своєю сім'єю.

"Ви вже герої. Це залишиться в історії", - сказав президент, але при цьому підкреслив: "Хочемо вам сказати, що поки рано повертатися".

Зеленський побажав команді "класної гри і перемоги".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у відповідь на слова президента сказав:

"Велике спасибі від усієї команди. Ми завжди чуємо вашу підтримку, нам дуже приємно, що така підтримка йде від першої особи і від усієї країни".

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Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС - 2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Антон Дудар