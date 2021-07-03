Президент України Володимир Зеленський зателефонував по відеозв'язку до табору збірної України перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.
Відео з дзвінком президента опублікував YouTube-канал vZbirna.
У своєму зверненні до команди Зеленський підкреслив, що всім серцем вболіває за збірну разом з усією своєю сім'єю.
"Ви вже герої. Це залишиться в історії", - сказав президент, але при цьому підкреслив: "Хочемо вам сказати, що поки рано повертатися".
Зеленський побажав команді "класної гри і перемоги".
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у відповідь на слова президента сказав:
"Велике спасибі від усієї команди. Ми завжди чуємо вашу підтримку, нам дуже приємно, що така підтримка йде від першої особи і від усієї країни".
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Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС - 2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020, а також Олександр Зубков.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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