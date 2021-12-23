Українська команда фінішувала в топ-25 за підсумками 2021 року.

Збірна України зберегла місце у топ-25 рейтингу ФІФА за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Українська збірна завершила цей рік на 25-й позиції. Очолює рейтинг ФІФА Бельгія, друга - Бразилія, третя - Франція.

Якщо брати до уваги тільки європейські збірні, то "жовто-сині" посідають 15-ту сходинку. Такі команди як Польща, Австрія, Чехія, Росія та Туреччина виявилися в рейтингу нижче, ніж Україна.

Суперник України в Лізі націй та плей-оф відбору на ЧС-2022 Шотландія розташувалася на 38-й сходинці. Майбутні опоненти України в групі Ліги націй, Ірландія та Вірменія, займають 47-е та 92-е місце відповідно.

Топ-10 рейтингу:

Збірна України: результати у 2021 році