"Жовто-сині" були найдисциплінованішим колективом турніру.

Збірна України стала найкращою командою Євро-2020 за одним з критеріїв. Підопічні Андрія Шевченка допустили найменшу кількість фолів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українські футболісти були найдисциплінованішими на Євро-2020 і з-поміж всіх команд найменше порушували правила.

"Жовто-сині" здійснювали в середньому за матч 8,8 фолів (порушень правил). До топ-3 також потрапили Уельс (9,25) та Шотландія (9,3). А от найбільшими порушниками виявилися футболісти Австрії - 13,75 фолів за матч.

Загалом збірна України накопичила 44 фоли в 5 поєдинках Євро-2020, що вилилося у 4 жовтих картки.

Нагадаємо, що вже стала відома сума призових, які збірна України заробила для УАФ.

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Автор: Артем Будрін