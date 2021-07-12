Збірна України стала найкращою командою Євро-2020 за одним з критеріїв. Підопічні Андрія Шевченка допустили найменшу кількість фолів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українські футболісти були найдисциплінованішими на Євро-2020 і з-поміж всіх команд найменше порушували правила.
"Жовто-сині" здійснювали в середньому за матч 8,8 фолів (порушень правил). До топ-3 також потрапили Уельс (9,25) та Шотландія (9,3). А от найбільшими порушниками виявилися футболісти Австрії - 13,75 фолів за матч.
Загалом збірна України накопичила 44 фоли в 5 поєдинках Євро-2020, що вилилося у 4 жовтих картки.
Нагадаємо, що вже стала відома сума призових, які збірна України заробила для УАФ.
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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