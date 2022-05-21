Україна мала провести ще два спаринги в рамках підготовки до гри з Шотландією, але, схоже, залишився лише один товариський поєдинок.

Товариський матч між національними командами України та Демократичної Республіки Конго, який повинен був відбутися 27 травня, скасували.

Про це повідомив генеральний секретар федерації футболу ДР Конго Бельге Сітатуала для footrdc.

Причиною цьому є рішення мера Брюсселя (Бельгія), який відмовився організовувати гру з міркувань безпеки. Влада столиці країни збентежена, що через наявність великої кількості конголезьких та українських вболівальників в місті буде потрібна присутність великої кількості поліції. Гарантувати наявність правоохоронних органів у потрібній кількості мер Брюсселя не може - тому він скасував цей спаринг команд.

Організатори зустрічі планували перенести її до Словенії, де українська команда проводить тренувальні збори. Проте представники ДР Конго не пішли на цей крок, адже з точки зору логістики їх цей варіант не задовільнив.

Нагадаємо, що 11 травня збірна України перемогла менхенгладбаську "Боруссію" (2:1), 17 травня "жовто-сині" здолали клуб Серії А "Емполі" (3:1), а 18 травня підопічні Петракова розійшлися миром з хорватською "Рієкою" (1:1).

23 травня запланований ще один товариський матч, але суперника поки що не назвали.

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