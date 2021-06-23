Збірна Німеччини сенсаційно не змогла обіграти Угорщину на Євро-2020 (відео)

Угорщина з гордо піднятою головою покидає турнір.

Збірна Німеччини добряче полоскотала нерви своїм вболівальникам. Бундестім примудрилися двічі по ходу гри поступатися скромній Угорщині. Проте в підсумку таки команда Йоахіма Льова відігралася й з другого місця кваліфікувалася до плей-оф Євро-2020. Німеччина - Угорщина - 2:2 Голи: Хаверц, 66, Горецка, 84 - А. Салаї, 10, Шефер, 68 Німеччина: Нойер – Рюдігер, Хуммельс, Гінтер (Фолланд, 82) – Госенс (Мусіала, 82), Кроос, Гюндоган (Горецка, 57), Кімміх – Сане, Хаверц (Вернер, 67) – Гнабрі (Мюллер, 67). Угорщина: Гулачі – Фіоло, О. Салаї (Ніколіч, 87), Орбан, Ботка, Него – Шефер, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 87) – Шоллої, А. Салаї (К. Варга, 82) Відео огляд першого тайму. Євро-2020: група F Групу F на Євро-2020 називають "групою смерті". До неї потрапили збірні Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини.

В першому турі Франція перемогла Німеччину, а Португалія - Угорщину. Наразі турнірна таблиця в цьому квартеті виглядає так.

Матчі цієї групи проходять у Мюнхені та Будапешті. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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