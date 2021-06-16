"Скуадра Адзурра" вправно забиває голи суперникам, а сама тримає власні ворота на замку.

Збірна Італії не залишила шансів Швейцарії у другому турі групи A Євро-2020.

В першому таймі капітан "Скуадри Адзурри" Джорджіо К'єлліні забив гол, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт. Проте це не засмутило італійців. Дубль на свій рахунок записав 23-річний опорник "Сассуоло" Мануель Локателлі, а крапку в матчі поставив снайпер "Лаціо" Чіро Іммобіле.

Таким чином, першою командою, яка достроково собі гарантувала вихід до 1/8 фіналу, стала Італія.

Італія - Швейцарія - 3:0

Голи: Локателлі, 25, 52, Іммобіле, 89

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні (Ачербі, 24), Спінаццола, Локателлі, Жоржиньо, Барелла, Інсіньє (К'єза, 69), Берарді (Толой, 69), Іммобіле

Швейцарія: Зоммер, Ельведі, Шер (Цубер, 58), Аканджи, Мбабу (Відмер, 58), Родрігес, Фройлер (Соу, 84), Г. Джака, Емболо, Шакірі (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 46)

Огляд матчу.

Євро-2020: група А

Крім Італії та Швейцарії, в групі А також виступають команди Туреччини та Уельсу, які свій матч зіграли декількома годинами раніше.

В першому турі італійці також розгромили суперника з рахунком 3:0 - постраждала турецька команда. А Швейцарія з Уельсом розписали нічию.

Матчі групи А проходять у Римі та Баку.

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Автор: Артем Будрін