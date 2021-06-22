Британська команда забила лише один гол на цьому чемпіонаті Європи.

Віце-чемпіони світу, збірна Хорватії, впевнено розібралася з командою Шотландії.

Обидві команди почали гру обережно, ніби придивляючись та вивчаючи одна одну. Втім, збірна Хорватії змогла першою відкрити рахунок у зустрічі, вразивши ворота суперника фактично після першого серйозного підходу до чужого карного майданчика.

Шотландія за три хвилини до перерви відновила паритет, забивши свій перший гол на Євро-2020. Але в другому таймі статус Хорватії та клас їхніх виконавців дав про себе знати: спершу Лука Модрич у "дев'ятку" зарядив потужний точний удар, а потім Іван Перішич поставив крапку у цьому двобої.

Вболівальники збірної України хотіли, щоб у цьому матчі була зафіксована нічия, але цього не трапилося. Варто зазначити, що нічия у цьому поєдинку вивела б Україну до плей-оф чемпіонату Європи.

Хорватія - Шотландія - 3:1

Голи: Влашич, 17, Модрич, 62, Перішич, 77 - Макгрегор, 42

Хорватія: Лівакович, Гвардіол (Барішич, 71), Віда, Ловрен, Юранович, Брозовіч, Ковачич, Влашич (Іванушец, 76), Модрич, Перішич, Петкович (Крамарич, 70)

Шотландія: Маршалл, Тірні, Хенлі (Маккена, 33), Мактоміней, Робертсон, Макгінн, О'Доннелл, Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 70), Адамс, Дайкс

Відео огляд першого тайму.

Красивий гол Луки Модрича.

Гол Івана Перішича.

Євро-2020: Група D

Англія набрала 7 очок і фінішувала першою у квартеті D. У Хорватії - 4 очки та друга сходинка.

Чехія набрала також 4 очки, але посіла місце нижче, ніж Хорватія через гіршу різницю забитих/пропущених. Втім, чехи кваліфікувалися до плей-оф Євро-2020 з третього місця.

Також у третьому турі Англія обіграла Чехію з рахунком 1:0.

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Автор: Артем Будрін