Хорватія виграла свою групу.

Збірна Хорватії з футболу обіграла російську команду у вирішальному матчі відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022.

Хорвати вдома перемогли росіян з рахунком 1:0. На 81-й хвилині захисник команди Валерія Карпіна Федір Кудряшов зрізав м'яч у власні ворота. Автогол вирішив долю поєдинку.

Зауважимо, що віце-чемпіони світу, хорвати, завдали по воротах Росії аж 19 ударів, в той час, як гості всього лише 2. Перемога господарів виявилася цілком закономірною.

Хорватія - Росія - 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (автогол)

Відео забитого голу

Турнірне положення в групі H за підсумками відбору

Хорвати набрали 23 очки та посіли першу позицію в підсумковій таблиці групи H. Підопічні Златко Даліча здобули путівку на ЧС-2022 в Катар.

Росія фінішувала другою з 22 очками і тепер зіграє у плей-оф (стикових матчах) весною 2022 року за право поїхати на мундіаль.

В групі Н також були Словенія і Словаччина (набрали по 14 очок) та Кіпр з Мальтою (набрали по 5 очок).

Автор: Артем Будрін