Аргентинці зробили ще один крок назустріч чемпіонату світу.

Збірна Аргентини в рамках кваліфікації на ЧС-2022 в гостях грала зі збірною Уругваю.

Аргентинці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Анхеля Ді Марії.

Лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі з'явився на полі лише в другому таймі.

Аргентина набрала 28 очок після 12 матчів і займає в таблиці південноамериканського відбору друге місце.

У Уругваю - 16 очок. Команда знаходиться на непрохідному шостому місці, але поступається Чилі та Колумбії за додатковими показниками.

Уругвай - Аргентина - 0:1

Гол: Ді Марія, 7

Уругвай: Муслера, Касерес, Годін, Хіменес, Пікерес, Бентанкур (Арамбаррі, 76), Торрейра, Нандес (Горріаран, 81), Весіно (Альварес Мартінес, 64), Родрігес (Торрес, 46), Суарес

Аргентина: Мартінес, Отаменді, Ромеро, Моліна, Акунья, Ло Чельсо (Мессі, 76), Родрігес, де Пауль (Паласіос, 81), Ді Марія (Корреа, 55), Мартінес (Гомес, 55), Дібала (Корреа, 46)

Кваліфікація на ЧС-2022: що потрібно знати

Південній Америці було надано чотири прямі путівки на чемпіонат світу, а також ще одна команда з п'ятого місця побореться за путівку на турнір у стикових матчах з представником іншої конфедерації.

Формат відбіркового турніру не зазнав змін у порівнянні з попередніми циклами - в рамках двокругового турніру без поділу на групи кожна команда зіграє з кожним з дев'яти суперників два рази - вдома і в гостях.

Відбіркові матчі в Південній Америці стартували 9 жовтня 2020 року, а завершаться 29 березня 2022 року.

До топ-п'ятірки на даний момент входять команди Бразилії, Аргентини, Еквадору, Чилі та Колумбії. Бразильці вже гарантували собі путівку на ЧС.

Автор: Антон Дудар