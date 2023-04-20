Алієв вважає, що це особиста справа кожного.

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо своєї позиції у питанні мови.

У своєму Instagram колишній хавбек заявив, що кожен повинен сам обирати, якою мовою говорити.

"Ви мене всі питаєте, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди говорив і говоритиму російською. Це особиста справа кожного. Ви бачите, мені дуже важко (Алієв до цього моменту намагався говорити українською, – ред.). Я розмовляв, розмовляю і розмовлятиму російською мовою. Так, як мені зручно. Я думаю, ви мене зрозуміли", - передає слова футболіста Obozrevatel.

Відзначимо, що Алієв є уродженцем російського Хабаровська. Перші 12 років він прожив на Далекому Сході, а потім його сім’я перебралася ближче до Москви. У віці 14 років Алієва запросили до академії київського "Динамо", де він став футболістом.

Під час професійної кар’єри Алієв виступав у складах київського "Динамо", московського "Локомотива", "Дніпра", "Анжи" з Махачкали та інших клубів. Також у його активі шість голів і вісім асистів у 28 матчах за збірну України.

Останнім професійним клубом Алієва був "Тобол" з Казахстану. Півзахисник покинув його у 2016-му році, після чого виступав ще на аматорському рівні в українських командах. Завершив кар’єру наприкінці 2020-го року.

На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го року Олександр вступив до територіальної оборони міста Києва.

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