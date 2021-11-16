Євген Левченко з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від матчу "жовто-синіх" проти збірної Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

"У мене таке передчуття, що сьогодні нас прорве і ми заб'ємо 3-4 голи боснійцям. Це таке шосте почуття, сподіваюся, воно не підведе. Всім удачі, тримаємо кулаки. Україна вперед", - надрукував Левченко у своєму Twitter.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Артем Будрін