Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від матчу "жовто-синіх" проти збірної Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації ЧС-2022.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
"У мене таке передчуття, що сьогодні нас прорве і ми заб'ємо 3-4 голи боснійцям. Це таке шосте почуття, сподіваюся, воно не підведе. Всім удачі, тримаємо кулаки. Україна вперед", - надрукував Левченко у своєму Twitter.
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Матч пройде 16 листопада в боснійському місті Зениця о 21:45.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-оф.