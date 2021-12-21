Футболіст збірної України Віталій Миколенко, котрий вже однією ногою в "Евертоні", міг влітку 2020-го року поповнити ряди "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє Liverpool Echo.
Видання підтвердило, що Миколенко в січні покине "Динамо" і перейде до "Евертона", який заплатить київському клубу близько 22 мільйонів євро.
Також джерело розкрило цікавий факт: Віталій міг опинитися в АПЛ ще рік назад, коли "Манчестер Юнайтед" шукав лівого захисника. Проте "червоні дияволи" обрали кандидатуру 29-річного бразильця Алекса Теллеса й заплатили за нього 15 млн євро в казну "Порту". Варіант з Миколенком манкуніанці відхилили в останню мить.
Трансфер Миколенка в "Евертон": що відомо
- 22-річний Миколенко 17 грудня пройшов медогляд для "Евертона".
- Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.
- Захисник підпише п'ятирічний контракт.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу раніше підтвердив, що Миколенко перейде в "Евертон".
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Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.