Віталій Миколенко ще у 2020 році міг покинути "Динамо".

Футболіст збірної України Віталій Миколенко, котрий вже однією ногою в "Евертоні", міг влітку 2020-го року поповнити ряди "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Видання підтвердило, що Миколенко в січні покине "Динамо" і перейде до "Евертона", який заплатить київському клубу близько 22 мільйонів євро.

Також джерело розкрило цікавий факт: Віталій міг опинитися в АПЛ ще рік назад, коли "Манчестер Юнайтед" шукав лівого захисника. Проте "червоні дияволи" обрали кандидатуру 29-річного бразильця Алекса Теллеса й заплатили за нього 15 млн євро в казну "Порту". Варіант з Миколенком манкуніанці відхилили в останню мить.

Трансфер Миколенка в "Евертон": що відомо

22-річний Миколенко 17 грудня пройшов медогляд для "Евертона".

Сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.

Захисник підпише п'ятирічний контракт.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу раніше підтвердив, що Миколенко перейде в "Евертон".

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Віталій Миколенко: кар'єра