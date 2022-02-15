"Бенфіка" заперечує всі звинувачення.

Португальська "Бенфіка", у складі якої грає нападник збірної України Роман Яремчук, потрапила в скандальну ситуацію.

Як повідомляє видання CNN Portugal, один з найтитулованіших клубів Португалії підозрюють у підкупі арбітра через консалтингову компанію.

За інформацією джерела, 1,9 мільйона євро пішло з рахунків "Бенфіки" на рахунок невеликої ІТ-консалтингової компанії, що спочатку викликало тривогу з боку банківської системи за підозрою у відмиванні грошей. Однак в кінцевому підсумку розслідування призвело до скандальної справи про спортивну корупцію, ініційованої ще у вересні 2018 року.

Зараз прокуратура і поліція Португалії ведуть розслідування щодо колишнього футбольного судді Бруну Пайшау, який, як підозрює слідство, приймав грошову винагороду за допомогу у футбольних матчах.

Слідство припускає, що зазначена компанія була створена спеціально для відводу очей, щоб Пайшау міг отримати незаконну винагороду від "Бенфіки". Колишній суддя подібні звинувачення відкидає, заявляючи, що має місце банальний збіг, так як він нібито надавав послуги зазначеної IT-компанії, правда, їх характер не розкривається.

Зараз під підозрою знаходяться три матчі "Бенфіки", на яких небездоганно відпрацював Пайшау. Два поєдинки відбулися у 2014 році, ще один – у 2019-му.

Як повідомляють португальські ЗМІ, якщо питання отримання хабара Бруну Пайшау від "Бенфіки" буде доведено, то лісабонському клубу загрожує виключення з вищого дивізіону і пониження в класі.

"Бенфіка" вже зробила офіційну заяву у цій справі. У клубі заперечують будь-який зв'язок з арбітром Бруну Пайшау.

"Клуб "Бенфіка" або її юридичні представники ніколи не стикалися з будь-якими фактами, пов'язаними з ім'ям громадянина Бруну Пайшау, і/або з будь-якими звинуваченнями в спортивній корупції", - наводить заяву "Бенфіки" CNN Portugal.

Бруну Пайшау завершив кар'єру арбітра в травні минулого року. З 2004-го він був рефері міжнародної категорії.

Це далеко не перший скандал за участю лісабонської "Бенфіки". У 2017 і 2018 роках клуб вже звинувачували в підкупі арбітрів. Крім того, минулого літа президента "Бенфіки" Луїша Філіпе Вієйру заарештували і відправили під домашній арешт. Його звинувачують у корупції, відмиванні грошей і фінансових махінаціях. У зв'язку з цим Вієйра покинув свій пост і президентом лісабонського клубу призначили Руї Кошту.

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