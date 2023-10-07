Футболісти збірної України Ілля Забарний та Віталій Миколенко провели увесь поєдинок на полі.

У суботу, 7 жовтня, відбувся поєдинок 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" протистояв "Евертону".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою команди Шона Дайча з рахунком 3:0.

Футболісти збірної України Ілля Забарний та Віталій Миколенко провели увесь поєдинок на полі. Перший гол "Евертона" був забитий після результативної помилки Забарного, котрий випадково послизнувся і загубив м'яча.

Забарний отримав найгіршу оцінку за версією WhoScored у складі обох команд - 5,3. Миколенко отримав оцінку 7,1 - це найнижчий бал серед гравців стартового складу "Евертона".

"Борнмут" посідає після 8 турів передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи лише три очки в активі. У "Евертона" - сім балів й 15-а позиція.

У наступному турі АПЛ "Борнмут" зіграє проти "Вулвз", а "Евертон" поміряється силами з "Ліверпулем". Обидві гри заплановані на 21 жовтня.

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