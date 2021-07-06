Віктор Коваленко захоплюється Counter-Strike:GO.

Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Віктор Коваленко розповів про захоплення відеоіграми.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Вацко Live" Коваленко зізнався, що є фанатом комп'ютерних ігор: Counter-Strike:GO та PUBG.

Футболіст розповів, яку найдорожчу покупку здійснив у відеоіграх:

"Ніж за 1 000 доларів. Це в CS:GO".

"Що дає цей ніж? Нічого, просто. Граєш з друзями, вони дивляться і кажуть: "Який у тебе ніж" і все", - сказав Коваленко.

Про те, скільки півзахисник витратив на відеоігри зааглом, він говорити не став: "Загальна сума не розголошується".

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"Ти ж не кожен день туди кидаєш гроші, а поступово. Захотілося одне, інше. Вже граю 5-6 років", - додав Коваленко.

Віктор Коваленко: кар'єра

Віктор Коваленко є вихованцем "Шахтаря". На його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

У зимове міжсезоння Коваленко перейшов в італійську "Аталанту", але поки що лише раз з'явився на полі у складі італійського клубу.

У складі збірної України Коваленко провів 32 матчі.

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Автор: Антон Дудар