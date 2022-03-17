Відбулися усі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Результати 1/8 фіналу ЛЧ
Лілль (Франція) – Челсі (Англія) – 1:2 (перший матч – 0:2)
Голи: Бурак Їлмаз, 38 (пенальті) – Пулішич, 45, Аспілікуета, 71
Ювентус (Італія) – Вільярреал (Іспанія) – 0:3 (перший матч – 1:1)
Голи: Морено, 78 (пенальті), Пау Торрес, 85, Данжума Груневелд, 90+2 (пенальті)
Манчестер Юнайтед (Англія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія) – 0:1 (перший матч - 1:1)
Гол: Ренан Лоді, 41
Аякс (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія) – 0:1 (перший матч – 2:2)
Гол: Дарвін Нуньєс, 77
Реал (Іспанія) – ПСЖ (Франція) – 3:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39
Ліверпуль (Англія) – Інтер (Італія) – 0:1 (перший матч – 2:0)
Гол: Лаутаро Мартінес, 61
Баварія (Німеччина) – Ред Булл Зальцбург (Австрія) – 7:1 (перший матч – 1:1)
Голи: Левандовськи, 12, пенальті (1:0), Левандовськи, 21, пенальті (2:0), Левандовськи, 23 (3:0), Гнабрі, 31 (4:0), Мюллер, 54 (5:0), К'єргор, 70 (5:1), Мюллер, 83 (6:1), Сане, 85 (7:1)
Манчестер Сіті (Англія) – Спортінг (Португалія) – 0:0 (перший матч – 5:0)
Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 18 березня.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Плей-оф турніру стартував 15 лютого і триватиме до 28 травня - на цю дату запланований фінальний матч.
- "Челсі" захищає статус володаря трофея.