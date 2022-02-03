З бомбою для УПЛ: топ-10 найгучніших світових трансферів зими

Хаотичний "Евертон", розумний "Ліверпуль", камбек Еріксена - УНІАН зробив добірку головних трансферів зими сезону 2021/22.

Зимове трансферне вікно нагадує Різдвяну ярмарку. Всі поспішають закупитися. Футбольні клуби прагнуть залатати діри в складі та зробити команду сильнішою по ходу сезону. Темп життя зростає, а змін хочуть всі тут і зараз. До вашої уваги топ-10 трансферів цієї зими.

Антоні Марсіаль

Сума трансферу: оренда

Вартість футболіста (Transfermarkt): 32 млн євро

Звідки: "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Куди: "Севілья" (Іспанія)

Амплуа: Нападник

Вік: 26

"Манчестер Юнайтед" купив Антоні Марсіаля в "Монако" за 60 млн євро у 2015 році. На той момент це була мегаугода, адже французький форвард подавав великі надії.

І не можна сказати, що він провалився в складі "червоних дияволів". Антоні забив 79 голів за манкуніанців у 268 матчах у всіх турнірах. Це добротний показник. Особливо якщо зважити на той факт, що він грав у нестабільний період історії клубу, коли "Манчестер Юнайтед" змінює тренерів і шукає себе та прагне повернути власну ідентичність.

Марсіаль остаточно став не затребуваним для Ральфа Рангніка, а тому оренда в "Севілью" має піти на користь. Сам Антоні казав, що він дуже хоче грати й для нього переїзд в іншу країну - геть не проблема.

Ось лише "Манчестер Юнайтед" може пошкодувати, тому що один з конкурентів Марсіаля потрапив під арешт поліції. Мейсон Грінвуд має проблеми з законом і його відсторонили від тренувань. Тому, можливо, "дияволи" і скасували б оренду, але вже пізно. Марсіаль змінив дощовий Манчестер на сонячну Севілью.

Люка Дінь

Сума трансферу: 30 млн євро

Вартість футболіста (Transfermarkt): 30 млн євро

Звідки: "Евертон" (Англія)

Куди: "Астон Вілла" (Англія)

Амплуа: Лівий захисник

Вік: 28

В нашому рейтингу буде дуже багато "Евертона", але це лише тому, що "іриски" були головними ньюсмейкерами трансферного вікна.

Абсурду керівництва мерсисайдців можуть позаздрити власники клубів УПЛ. Бо навіть в Україні таких клоунських рішень ще треба пошукати. Судіть самі: Люка Дінь два роки поспіль був лідером "Евертона", найкращим асистентом команди і мав великий вплив на хоч якісь позитивні моменти в грі колективу. Проте він вступив у конфлікт з тренером Рафаелем Бенітесом, який поставив питання категорично: хтось один має покинути клуб.

Керівництво стало на сторону тренера й продало Діня в "Астон Віллу". А через декілька днів звільнило Бенітеса. Тобто навіщо було відпускати Діня, котрий є чудовим гравцем, якщо ваша довіра до Бенітеса вичерпалася так швидко?

А Дінь не пропав, він дебютував за "Астон Віллу", зробив гольову передачу в матчі проти "Евертона" (яке все ж таки почуття гумору має доля) і тепер тренується під керівництвом Стівена Джеррарда. А керівництво "Евертону" стало посміховиськом. Хоч і провернуло теж цікаві трансфери, про які буде згадано нижче.

В цій історії виграв лише наш Віталій Миколенко, котрий позбувся номінального конкурента за позицію і є тепер єдиним лівим захисником в клубі.

Донні ван де Бек

Сума трансферу: оренда

Вартість футболіста (Transfermarkt): 25 млн євро

Звідки: "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Куди: "Евертон" (Англія)

Амплуа: Півзахисник

Вік: 24

Донні ван де Бек був зіркою того "Аяксу", котрий сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19. Хавбек збірної Нідерландів грає на полі завдяки своєму інтелекту - він компенсує відсутність техніки й дриблінгу розумними відкриваннями за спини суперникам. Спостерігати за грою Донні - суцільне задоволення і тому класно, що він покинув "Манчестер Юнайтед", де на нього не розраховували. Влітку 2020 року "червоні дияволи" заплатили "Аяксу" за ван де Бека 40 млн євро і потім ані Уле-Гунар Сульшер, ані Ральф Рангнік не надавали ігрову практику талановитому нідерландцю.

Між іншим, "Евертон" також придбав у "Тоттенхема" Деле Аллі, який буде прямим конкурентом ван де Беку за місце в стартовому складі. Transfermarkt оцінює Аллі теж у 25 млн євро.

Піти в оренду в "Евертон" - оптимальне рішення для ван де Бека. "Ірисок" очолив новий тренер - легендарний Френк Лемпард. Цікавою тактичною деталлю є те, що Лемпард, Деле Аллі й ван де Бек за профайлом є одного типажу гравцями, а саме тими, хто підключається до атаки з глибини. Що ж, побажаємо "Евертону" та хлопцям наснаги. Лемпард має поновлювати репутацію тренера, адже його звільнили з "Челсі" у січні 2021 року, а ван де Бек та Деле Аллі мають все розпочати з чистого аркушу, щоб стати зірками АПЛ.

Крістіан Еріксен

Сума трансферу: вільний агент

Вартість футболіста (Transfermarkt): 15 млн євро

Звідки: без клубу

Куди: "Брентфорд" (Англія)

Амплуа: Півзахисник

Вік: 29

Драматична історія Крістіана Еріксена не залишила нікого байдужим під час Євро-2020. Плеймейкер збірної Данії втратив свідомість прямо на полі, переживши зупинку серця.

Після цього Еріксену імплантували до серця кардіодефібрилятор. Тепер його кар'єра відновиться. Міланський "Інтер" розірвав контракт з Крістіаном, адже в Серії А заборонено грати з таким апаратом в серці. В АПЛ правила не такі суворі, а тому Еріксен повернувся до Англії, де минули його найкращі роки в складі "Тоттенхема".

Цікаво, що в "Брентфорді" головний тренер є співвітчизником Еріксена, а окрім них двох в клубі виступає аж 6 данців.

Безперечно, медики дивом врятували життя футболістові в тому матчі Данія - Фінляндія на Євро-2020. Не відомо, які ризики тримає в собі повернення Крістіана на поле. Але прямо зараз це історія про утвердження життя над смертю і коли Крістіан знову віддасть свій фірмовий гольовий пас - це буде головною перемогою. Для всіх нас.

Давід Нерес

Сума трансферу: 12 млн євро

Вартість футболіста (Transfermarkt): 20 млн євро

Звідки: "Аякс" (Нідерланди)

Куди: "Шахтар" (Україна)

Амплуа: Правий вінгер

Вік: 24

Безперечно, це гучна трансферна бомба для УПЛ. Останній раз такі гравці приїздили до чемпіонату України ще в довоєнний період.

Нерес разом з вищезгаданим Донні ван де Беком був у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Після того успіху за бразильцем полювали топ-клуби, але йому не пощастило: він порвав хрестоподібні зв'язки. Давіду всього 24 і він обирає "Шахтар" для того, щоб знову повернутися на елітний рівень.

"Гірники" попрощалися з Марлосом, а отже тепер на місце праворуч в атаці претендують Нерес й Тете. Можливо, донецький клуб має пропозиції продати в Європу останнього? Хай там що, а коли Манор Соломон покине "Шахтар", то Нерес зможе підмінити і його, тому що має досвід гри на лівому фланзі також.

Чи означає прихід Нереса, що "Шахтар" буде боротися за плей-оф Ліги чемпіонів? Будемо стежити.

Деян Кулусевскі

Сума трансферу: оренда за 10 млн євро + опція обов'язкового викупу за 40 млн євро

Вартість футболіста (Transfermarkt): 30 млн євро

Звідки: "Ювентус" (Італія)

Куди: "Тоттенхем" (Англія)

Амплуа: Півзахисник

Вік: 21

Деян Кулусевскі - ще один молодий безмежно талановитий футболіст, якому довелося змінити клуб через недовіру тренера. Массіміліано Аллегрі шведського хавбека не оцінив, поставивши його лише 7 разів у стартовий склад в першій половині сезону.

Деян тепер поїхав в "Тоттенхем". "Шпори" ведуть боротьбу навіть не просто за зону Ліги чемпіонів, а за бронзові медалі АПЛ. Якщо підопічні Антоніо Конте виграють свої перенесені матчі, то випередять "Челсі" в турнірній таблиці. Кулусевскі - гарне підсилення для лондонців.

Зауважимо, що "Тоттенхем" під час цієї трансферної ярмарки купив у "Ювентуса" також Родріго Бентанкура за 19 млн євро. 24-річний уругваєць захотів спробувати свої сили в АПЛ і тепер разом з Кулусевскі переїхав до Лондону.

Віталій Миколенко

Сума трансферу: 23,5 млн євро

Вартість футболіста (Transfermarkt): 17 млн євро

Звідки: "Динамо" (Україна)

Куди: "Евертон" (Англія)

Амплуа: Лівий захисник

Вік: 22

Взагалі трансфер українця з "Динамо" на вихід - явище рідкісне. Як правило вітчизняні футболісти "пересиджують" та з великим запізненням вирушають в Європу. Проте в останні роки тенденція потроху змінюється і вона не оминула "Динамо": українців більшає в топ-чемпіонатах і це добре.

Миколенку дуже швидко оформили перехід, все було ідеально в переговорах, обійшлося без трансферної саги як це було з Андрієм Ярмоленком у 2017 році. Віталій вже дебютував за новий клуб та залишився єдиним захисником в команді. У "Евертона" змінився тренер - Рафаеля Бенітеса погнали, а замість нього тепер Френк Лемпард. Для українських вболівальників з'явився ще один клуб в топ-лізі, за яким хочеться слідкувати.

П'єр-Емерік Обамеянг

Сума трансферу: вільний агент

Вартість футболіста (Transfermarkt): 15 млн євро

Звідки: "Aрсенал" (Англія)

Куди: "Барселона" (Іспанія)

Амплуа: Нападник

Вік: 32

Форвард збірної Габону на піку своїх можливостей дійсно вражав. Проте останні два роки більше доводиться чути про великі проблеми з дисципліною Обамеянга, ніж про його бомбардирські подвиги.

Трансферна політика "Барселони" взагалі дуже сумнівна: таке враження, що каталонці хапають все блискуче, немов вони сороки і взагалі не думають про доцільність трансферів.

Окей, Обамеянга підписали безкоштовно, тому що він розірвав контракт з "Арсеналом" й погодився на колосальне зменшення зарплати (в Лондоні П'єру-Емеріку платили 350 тисяч фунтів на тиждень). Тобто "Барса" застрахувала себе від економічних ризиків. А що далі? Залишається вірити, що Хаві знайде підхід до норовливого нападника.

Навіть якщо Обамеянг не заграє, то принаймні він не завдасть таких збитків, як трансфери Коутіньйо, Дембеле та інші "геніальні" підписання темних часів Бартомеу.

Також "Барселона" провернула ще два трансфери цієї зими. "Блау-гранас" інвестували 55 млн євро у завтрашній день, тобто у вінгера Феррана Торреса. Іспанський хавбек покинув "Ман Сіті" та повернувся на батьківщину. 21-річний гравець може закрити будь-яку позицію в атаці і тому його підписання виглядає грамотним.

А ще каталонці взяли в оренду у "Вулверхемптона" Адаму Траоре. 26-річний атлетичний вінгер є вихованцем "Барси", а тому це красива історія про повернення додому. Щоправда, оренда не передбачає опцію обов'язкового викупу, а тому Траоре має грати так, щоб клуб захотів його залишити у себе.

Луїс Діас

Сума трансферу: 45 млн євро + 15 млн бонусами

Вартість футболіста (Transfermarkt): 40 млн євро

Звідки: "Порту" (Португалія)

Куди: "Ліверпуль" (Англія)

Амплуа: Лівий вінгер

Вік: 25

"Ліверпуль" - це вищий пілотаж в трансферній політиці. Навіть якщо трансфер не виглядає бомбою, то це лише тому, що "червоні" купують саме тих, хто підходить органічно в систему Юргена Клоппа. І в цьому сила клубу - вони беруть гравців не розпіарених, а якісних. Наприклад, влітку 2020 купівля Діого Жоти теж виглядала не особливо вражаюче, проте час показав, що аналітичний та скаутинговий відділ "Ліверпуля" спрацював відмінно.

Луїс Діас - колумбієць, який минулого літа на Кубку Південної Америки вразив ворота Аргентини та Бразилії й привів свою збірну до бронзових медалей континентальної першості. В перспективі Діас має замінити Садіо Мане, а придбали його, тому що "Порту" зробив на нього знижку. Річ у тім, що португальська команда має проблеми з фінансовим фейр-плей і тому терміново мала поповнити свою казну. А "Ліверпуль" вдало скористався нагодою.

Душан Влахович

Сума трансферу: 81,6 млн євро

Вартість футболіста (Transfermarkt): 70 млн євро

Звідки: "Фіорентина" (Італія)

Куди: "Ювентус" (Італія)

Амплуа: Нападник

Вік: 22

Душан Влахович - це молодий сербський проспект, який став найдорожчим трансфером зими. "Ювентус" купив у "Фіорентини" Влаховича за такі солідні гроші, тому що в цьому сезоні форвард "розриває" Серію А. Душан лідирує в гонитві бомбардирів, маючи 17 голів на своєму рахунку. Головний конкурент серба - це Чіро Іммобіле з "Лаціо", в якого теж 17 голів. Проте до кінця сезону ще 16 матчів і Влаховичу буде легше виграти гонку, адже тепер йому асистуватимуть більш зіркові партнери, ніж ті, з ким він грав у "Фіорентині".

Пригадується, що влітку 2019 року вже один сербський нападник переходив до топ-клуба за чималі 60 млн євро, але потім знизив до себе вимоги та провалився. Йдеться про Луку Йовича, котрого мадридський "Реал" придбав у "Айнтрахта" й пошкодував. Проте випадок Влаховича інший, тому що Душан видається працелюбним гравцем, який точно не буде почивати на лаврах, а навпаки - старатиметься виправдати виписані аванси.