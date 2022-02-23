Італійський "Ювентус" та іспанський "Вільярреал" в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ сильнішого не виявили.
Душан Влахович відкрив рахунок на першій хвилині матчу, але "жовта субмарина" відігралася. В другому таймі Дані Парехо відзначився у воротах Войцеха Щенсни.
"Вільярреал" – "Ювентус" – 1:1
Голи: Парехо, 66 - Влахович, 1
"Вільярреал": Рульї, Альбіоль, Пау Торрес, Фойт, Морено (Еступіньян, 79), Педраса (Трігерос, 79), Парехо, Капуе, Ло Чельсо, Чіквуезе (Діа, 90), Груневелд (Піно, 90)
"Ювентус": Щенсни, Де Шільо (Пеллегріні, 87), де Лігт, Данілу, Алекс Сандро (Бонуччі, 46), Маккенні (Закарія, 81), Рабьо, Локателлі (Артур, 71), Влахович, Мората, Куадрадо
Матч-відповідь пройде у Турині 16 березня.
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-оф
- "Баварія" не змогла обіграти "Зальцбург" на полі суперника.
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