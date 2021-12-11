Ювентус не зміг обіграти аутсайдера Серії А та відстав від групи лідерів (відео)

Туринський клуб ризикує опинитися поза зоною Ліги чемпіонів на наступний сезон.

В рамках 17-го туру чемпіонату Італії "Венеція" вдома приймала "Ювентус". Гра завершилася внічию. Іспанський форвард туринців Альваро Мората вивів свою команду вперед на 32-й хвилині, але господарі відігралися у другому таймі. "Венеція" - "Ювентус" - 1:1 Голи: Араму, 55 - Мората, 32 "Венеція": Ромеро, Ебуехі (Мадзоккі, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнігой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузіо, Араму, Анрі (Форте, 80), Йонсен (Кіїне, 57) "Ювентус": Щенсни, Де Шильо, Бонуччі, Де Лігт, Лука Пеллегріні (Сандро, 76), Локателлі (Суле, 87), Рабіо, Куадрадо, Дібала (Жорже, 12, Кін 76), Бернардескі (Бентанкур, 76), Мората Відео огляд гри Чемпіонат Італії: головне Лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії "Мілан", у якого 38 очок в активі. У "Інтера" 37 набраних очок і друга позиція в турнірній таблиці чемпіонату.

"Наполі" з 36 набраними очками займає 3-у позицію в турнірній таблиці, а "Аталанта" з 34 балами йде на 4-й сходинці.

"Ювентус" має 28 очок і розташований на 6-му місці, "Фіорентина" має на два бали більше і посідає 5-ту позицію.

"Венеція" обіймає 16-ту позицію - у них 16 очок. Автор: Артем Будрін

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