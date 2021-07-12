Півзахисник збірної Іспанії Педрі брав участь в усіх матчах своєї команди на турнірі.

Хавбек "Барселони" та збірної Іспанії Педрі отримав нагороду найкращого молодого гравця Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

18-річний атакувальний півзахисник зіграв на турнірі всі можливі 6 матчів, в кожному з яких починав у стартовому складі з перших хвилин. Він зіграв 3 поєдинки по 90 хвилин та 3 матчі по 120 хвилин. Щоправда, лише в матчі 1/4 фіналу зі Швейцарією він був замінений на 118-й хвилині.

Педрі вже став незамінним для іспанської збірної, а також після шикарного першого сезону в "Барселоні" юнак схоже буде одним з провідних гравців каталонців у році наступному. В дебютному сезоні за "Барсу" Педрі зіграв 37 поєдинків в рамках чемпіонату Іспанії. Також півзахисник готується представляти Іспанію на Олімпійських іграх в Токіо.

Поточна трансферна вартість Педрі складає 70 мільйонів євро згідно з Transfermarkt.

Читайте такожЄвро-2020: найкращим гравцем турніру визнали футболіста, який не має клубу

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі.

Турнір вперше в історії проходив у 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходили з глядачами, але на більшості зі стадіонів трибуни було дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовували систему відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін