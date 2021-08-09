Сергій Ребров вже провів зустріч з головою Української асоціації футболу.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив той факт, що Сергій Ребров є головним кандидатом на те, щоб отримати крісло тренера збірної України.

Павелко також натякнув, що Реброва зв'язує контракт з еміратським клубом "Аль-Айн", і це гальмує процес переговорів з УАФ.

"Нумо почекаймо рішення УАФ, рішення приймає виконком. Виконком точно відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не тільки збірної України. Щодо Реброва і його клубу я не коментую це питання. Нам потрібен той штаб, який виведе збірну на ЧС-2022. Вважаю, що Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів. Його ми хочемо бачити в збірній. Але є обставини, які важливі й не потрібно забігати вперед", - повідомив Павелко для "Великого футболу".

"Можливо, завтра заслухаємо кандидатів, але призначення може статися трохи пізніше. Наприклад, в четвер. В цілому, через слабкий старт у відборі ЧС-2022 ми хочемо, щоб тренерський штаб був до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б в довгостроковій перспективі", - додав Павелко.

"Сьогодні я бачився з Сергієм, це відповідальний момент, але він розуміє всі юридичні питання. Він бачить у збірній великий потенціал, не розглядаючи варіанти, мовляв, втрачені шанси на ЧС-2022. Він бачить, що шанси є, і вони великі", - зазначив Павелко.

Зміна тренера у збірній України: головне

Андрій Шевченко 1 серпня зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув свій пост.

Спочатку головним кандидатом на пост тренера збірної називався Мирон Маркевич.

Сергій Ребров нещодавно покинув "Ференцварош" і підписав контракт з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Він ще не провів біля керма команди жодного матчу. І, судячи з усього, сторонам вдалося домовитися про розірвання угоди, щоб Ребров міг очолити збірну України.

За неофіційною інформацією, Ребров підпише контракт зі збірною України за схемою "2+1".

Автор: Артем Будрін