Суперники збірної України Боснія і Герцеговина зіграє проти Фінляндії.

Європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі знову повертається і вболівальники зможуть насолодитися цими іграми. Представляємо вашій увазі розклад поєдинків 9-го туру, який буде зіграний з 11 по 13 листопада.

Розклад матчів 9-го туру

11 листопада

Група A

19:00 Азербайджан - Люксембург

21:45 Ірландія - Португалія

Група B

19:00 Грузія - Швеція

21:45 Греція - Іспанія

Група H

19:00 Росія - Кіпр

21:45 Мальта - Хорватія

21:45 Словаччина - Словенія

Група J

19:00 Вірменія - Північна Македонія

21:45 Німеччина - Ліхтенштейн

21:45 Румунія - Ісландія

12 листопада

Група C

21:45 Італія - Швейцарія

21:45 Північна Ірландія - Литва

Група F

21:45 Австрія - Ізраїль

21:45 Данія - Фарерські острови

19:00 Молдова - Шотландія

Група I

21:45 Андорра - Польща

21:45 Англія - Албанія

21:45 Угорщина - Сан-Марино

13 листопада

Група D

16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія

21:45 Франція - Казахстан

Група G

19:00 Норвегія - Латвія

19:00 Туреччина - Гібралтар

21:45 Чорногорія - Нідерланди

Група E

21:45 Бельгія - Естонія

21:45 Уельс - Білорусь

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 і 2:2).

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи а за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Автор: Володимир Медяник