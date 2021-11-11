Європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі знову повертається і вболівальники зможуть насолодитися цими іграми. Представляємо вашій увазі розклад поєдинків 9-го туру, який буде зіграний з 11 по 13 листопада.
Розклад матчів 9-го туру
11 листопада
Група A
19:00 Азербайджан - Люксембург
21:45 Ірландія - Португалія
Група B
19:00 Грузія - Швеція
21:45 Греція - Іспанія
Група H
19:00 Росія - Кіпр
21:45 Мальта - Хорватія
21:45 Словаччина - Словенія
Група J
19:00 Вірменія - Північна Македонія
21:45 Німеччина - Ліхтенштейн
21:45 Румунія - Ісландія
12 листопада
Група C
21:45 Італія - Швейцарія
21:45 Північна Ірландія - Литва
Група F
21:45 Австрія - Ізраїль
21:45 Данія - Фарерські острови
19:00 Молдова - Шотландія
Група I
21:45 Андорра - Польща
21:45 Англія - Албанія
21:45 Угорщина - Сан-Марино
13 листопада
Група D
16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія
21:45 Франція - Казахстан
Група G
19:00 Норвегія - Латвія
19:00 Туреччина - Гібралтар
21:45 Чорногорія - Нідерланди
Група E
21:45 Бельгія - Естонія
21:45 Уельс - Білорусь
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 і 2:2).
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи а за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.