7 та 8 вересня вболівальники футболу знову матимуть змогу спостерігати за матчами європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Розклад матчів 6-го туру
7 вересня
Група A
19.00. Азербайджан - Португалія
21.45. Ірландія - Сербія
Група D
21.45. Боснія і Герцеговина - Казахстан
21.45. Франція - Фінляндія
Група F
21.45. Данія - Ізраїль
21.45. Фарерські острови - Молдова
21.45. Австрія - Шотландія
Група G
21.45. Чорногорія - Латвія
21.45. Нідерланди - Туреччина
21.45. Норвегія - Гібралтар
Група Н
21.45. Росія - Мальта
21.45. Хорватія - Словенія
21.45. Словаччина - Кіпр
8 вересня
Група B
21.45. Косово - Іспанія
21.45. Греція - Швеція
Група C
21.45. Північна Ірландія - Швейцарія
21.45. Італія - Литва
Група E
21.45. Білорусь - Бельгія
21.45. Уельс - Естонія
Група I
21.45. Албанія - Сан-Марино
21.45. Угорщина - Андорра
21.45. Польща - Англія
Група J
19.00. Вірменія - Ліхтенштейн
21.45. Ісландія - Німеччина
21.45. Північна Македонія - Румунія
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.