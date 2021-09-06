Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 6-го туру

Збірна України відпочиває в цей ігровий день.

7 та 8 вересня вболівальники футболу знову матимуть змогу спостерігати за матчами європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Розклад матчів 6-го туру 7 вересня Група A 19.00. Азербайджан - Португалія 21.45. Ірландія - Сербія Група D 21.45. Боснія і Герцеговина - Казахстан 21.45. Франція - Фінляндія Група F 21.45. Данія - Ізраїль 21.45. Фарерські острови - Молдова 21.45. Австрія - Шотландія Група G 21.45. Чорногорія - Латвія 21.45. Нідерланди - Туреччина 21.45. Норвегія - Гібралтар Група Н 21.45. Росія - Мальта 21.45. Хорватія - Словенія 21.45. Словаччина - Кіпр 8 вересня Група B 21.45. Косово - Іспанія 21.45. Греція - Швеція Група C 21.45. Північна Ірландія - Швейцарія 21.45. Італія - Литва Група E 21.45. Білорусь - Бельгія 21.45. Уельс - Естонія Група I 21.45. Албанія - Сан-Марино 21.45. Угорщина - Андорра 21.45. Польща - Англія Група J 19.00. Вірменія - Ліхтенштейн 21.45. Ісландія - Німеччина 21.45. Північна Македонія - Румунія Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 5 вересня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Артем Будрін

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