Збірна Данії лідирує у своїй групі з максимальною кількістю очок / фото REUTERS

7 та 8 вересня вболівальники футболу знову матимуть змогу спостерігати за матчами європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. 

Розклад матчів 6-го туру

7 вересня

Група A

19.00. Азербайджан - Португалія

21.45. Ірландія - Сербія

Група D

21.45. Боснія і Герцеговина - Казахстан

21.45. Франція - Фінляндія

Група F

21.45. Данія - Ізраїль

21.45. Фарерські острови - Молдова

21.45. Австрія - Шотландія

Група G

21.45. Чорногорія - Латвія

21.45. Нідерланди - Туреччина

21.45. Норвегія - Гібралтар

Група Н

21.45. Росія - Мальта

21.45. Хорватія - Словенія

21.45. Словаччина - Кіпр

8 вересня

Група B

21.45. Косово - Іспанія

21.45. Греція - Швеція

Група C

21.45. Північна Ірландія - Швейцарія

21.45. Італія - Литва

Група E

21.45. Білорусь - Бельгія

21.45. Уельс - Естонія

Група I

21.45. Албанія - Сан-Марино

21.45. Угорщина - Андорра

21.45. Польща - Англія

Група J

19.00. Вірменія - Ліхтенштейн

21.45. Ісландія - Німеччина

21.45. Північна Македонія - Румунія

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

Автор: Артем Будрін