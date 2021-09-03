Збірна Туреччини у своїй групі поки що випереджає Нідерланди / фото REUTERS

4 та 5 вересня пройдуть поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. 

Розклад матчів 5-го туру

4 вересня

Група A

19.00. Ірландія - Азербайджан

19.00. Сербія - Люксембург

Група D

16.00. Фінляндія - Казахстан

21.45. Україна - Франція

Група F

21.45. Шотландія - Молдова

21.45. Фарерські острови - Данія

21.45. Ізраїль - Австрія

Група G

19.00. Латвія - Норвегія

21.45. Нідерланди - Чорногорія

21.45. Гібралтар - Туреччина

Група Н

19.00. Кіпр - Росія

19.00. Словенія - Мальта

21.45. Словаччина - Хорватія

5 вересня

Група B

21.45. Косово - Греція

21.45. Іспанія - Грузія

Група C

21.45. Швейцарія - Італія

19.00. Болгарія - Литва

Група E

16.00. Білорусь - Уельс

21.45. Бельгія - Чехія

Група I

19.00. Албанія - Угорщина

19.00. Англія - Андорра

21.45. Сан-Марино - Польща

Група J

19.00. Ісландія - Північна Македонія

21.45. Німеччина - Вірменія

21.45. Румунія - Ліхтенштейн

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а потім двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

Автор: Артем Будрін