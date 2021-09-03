4 та 5 вересня пройдуть поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Розклад матчів 5-го туру
4 вересня
Група A
19.00. Ірландія - Азербайджан
19.00. Сербія - Люксембург
Група D
16.00. Фінляндія - Казахстан
21.45. Україна - Франція
Група F
21.45. Шотландія - Молдова
21.45. Фарерські острови - Данія
21.45. Ізраїль - Австрія
Група G
19.00. Латвія - Норвегія
21.45. Нідерланди - Чорногорія
21.45. Гібралтар - Туреччина
Група Н
19.00. Кіпр - Росія
19.00. Словенія - Мальта
21.45. Словаччина - Хорватія
5 вересня
Група B
21.45. Косово - Греція
21.45. Іспанія - Грузія
Група C
21.45. Швейцарія - Італія
19.00. Болгарія - Литва
Група E
16.00. Білорусь - Уельс
21.45. Бельгія - Чехія
Група I
19.00. Албанія - Угорщина
19.00. Англія - Андорра
21.45. Сан-Марино - Польща
Група J
19.00. Ісландія - Північна Македонія
21.45. Німеччина - Вірменія
21.45. Румунія - Ліхтенштейн
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а потім двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.