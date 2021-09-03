Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 5-го туру

Збірна України буде протистояти в рамках цього туру чемпіонам світу.

4 та 5 вересня пройдуть поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Розклад матчів 5-го туру 4 вересня Група A 19.00. Ірландія - Азербайджан 19.00. Сербія - Люксембург Група D 16.00. Фінляндія - Казахстан 21.45. Україна - Франція Група F 21.45. Шотландія - Молдова 21.45. Фарерські острови - Данія 21.45. Ізраїль - Австрія Група G 19.00. Латвія - Норвегія 21.45. Нідерланди - Чорногорія 21.45. Гібралтар - Туреччина Група Н 19.00. Кіпр - Росія 19.00. Словенія - Мальта 21.45. Словаччина - Хорватія 5 вересня Група B 21.45. Косово - Греція 21.45. Іспанія - Грузія Група C 21.45. Швейцарія - Італія 19.00. Болгарія - Литва Група E 16.00. Білорусь - Уельс 21.45. Бельгія - Чехія Група I 19.00. Албанія - Угорщина 19.00. Англія - Андорра 21.45. Сан-Марино - Польща Група J 19.00. Ісландія - Північна Македонія 21.45. Німеччина - Вірменія 21.45. Румунія - Ліхтенштейн Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а потім двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 та 2:2).

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Артем Будрін

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