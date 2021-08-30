Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 4-го туру

Збірна України в рамках цього туру зустрінеться з командою Казахстану.

1 та 2 вересня відновиться європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі. У ці дні пройдуть матчі 4-го туру. Розклад матчів 4-го туру 1 вересня Група А 21.45. Португалія - Ірландія 21.45. Люксембург - Азербайджан Група D 17.00. Казахстан - Україна 21.45. Франція - Боснія і Герцеговина Група F 21.45. Данія - Шотландія 21.45. Фарерські острови - Ізраїль 21.45. Молдова - Австрія Група G 21.45. Латвія - Гібралтар 21.45. Норвегія - Нідерланди 21.45. Туреччина - Чорногорія Група Н 21.45. Мальта - Кіпр 21.45. Росія - Хорватія 21.45. Словенія - Словаччина 2 вересня Група В 19.00. Грузія - Косово 21.45. Швеція - Іспанія Група С 21.45. Італія - Болгарія 21.45. Литва - Північна Ірландія Група Е 21.45. Чехія - Білорусь 21.45. Естонія - Бельгія Група I 21.45. Андорра - Сан-Марино 21.45. Угорщина - Англія 21.45. Польща - Албанія Група J 21.45. Ісландія - Румунія 21.45. Ліхтенштейн - Німеччина 21.45. Північна Македонія - Вірменія Читайте такожНа ЧС-2022 з футболу можуть запровадити зміни у фіксації офсайду Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а в третьому зіграла внічию з Казахстаном (1:1)

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Антон Дудар

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