1 та 2 вересня відновиться європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі. У ці дні пройдуть матчі 4-го туру.
Розклад матчів 4-го туру
1 вересня
Група А
21.45. Португалія - Ірландія
21.45. Люксембург - Азербайджан
Група D
17.00. Казахстан - Україна
21.45. Франція - Боснія і Герцеговина
Група F
21.45. Данія - Шотландія
21.45. Фарерські острови - Ізраїль
21.45. Молдова - Австрія
Група G
21.45. Латвія - Гібралтар
21.45. Норвегія - Нідерланди
21.45. Туреччина - Чорногорія
Група Н
21.45. Мальта - Кіпр
21.45. Росія - Хорватія
21.45. Словенія - Словаччина
2 вересня
Група В
19.00. Грузія - Косово
21.45. Швеція - Іспанія
Група С
21.45. Італія - Болгарія
21.45. Литва - Північна Ірландія
Група Е
21.45. Чехія - Білорусь
21.45. Естонія - Бельгія
Група I
21.45. Андорра - Сан-Марино
21.45. Угорщина - Англія
21.45. Польща - Албанія
Група J
21.45. Ісландія - Румунія
21.45. Ліхтенштейн - Німеччина
21.45. Північна Македонія - Вірменія
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а в третьому зіграла внічию з Казахстаном (1:1)
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.