ЧС-2022 пройде в Катарі / фото REUTERS

1 та 2 вересня відновиться європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі. У ці дні пройдуть матчі 4-го туру.

Розклад матчів 4-го туру

1 вересня

Група А

21.45. Португалія - Ірландія

21.45. Люксембург - Азербайджан

Група D

17.00. Казахстан - Україна

21.45. Франція - Боснія і Герцеговина

Група F

21.45. Данія - Шотландія

21.45. Фарерські острови - Ізраїль

21.45. Молдова - Австрія

Група G

21.45. Латвія - Гібралтар

21.45. Норвегія - Нідерланди

21.45. Туреччина - Чорногорія

Група Н

21.45. Мальта - Кіпр

21.45. Росія - Хорватія

21.45. Словенія - Словаччина

2 вересня

Група В

19.00. Грузія - Косово

21.45. Швеція - Іспанія

Група С

21.45. Італія - Болгарія

21.45. Литва - Північна Ірландія

Група Е

21.45. Чехія - Білорусь

21.45. Естонія - Бельгія

Група I

21.45. Андорра - Сан-Марино

21.45. Угорщина - Англія

21.45. Польща - Албанія

Група J

21.45. Ісландія - Румунія

21.45. Ліхтенштейн - Німеччина

21.45. Північна Македонія - Вірменія

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • У першому матчі Україна в гостях зіграла внічию з Францією (1:1), у другому вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а в третьому зіграла внічию з Казахстаном (1:1)
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

Автор: Антон Дудар