Ірландія вперше прийматиме матчі фінального турніру Чемпіонату Європи.

Великобританія та Ірландія приймуть фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу у 2028 році, а Італія та Туреччина – у 2032 році, оголосив виконавчий комітет Європейського союзу футбольних асоціацій УЄФА.

Матчі Євро-2028 відбудуться в Лондоні, Ліверпулі, Ньюкаслі, Манчестері, Бірмінгемі, Дубліні, Кардіфі, Белфасті та Глазго.

Великобританія торік прийняла жіноче Євро. А чоловічий турнір країна востаннє приймала у 1996 році. Англія востаннє приймала Чемпіонат Європи у 1996 році, Шотландія проводила матчі торік, а Уельс, Північна Ірландія та Республіка Ірландія вперше прийматимуть матчі фінального турніру Чемпіонату Європи. Фінальний поєдинок відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

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Міста, що проводитимуть матчі Євро-2032, визначать до жовтня 2026 року. Італія та Туреччина представили 20 показових стадіонів, з яких буде обрано десять - по п'ять від кожної країни.

Останні новини УЄФА - це треба знати

26 вересня в УЄФА ухвалили рішення про повернення російських молодіжних збірних до змагань. Сьогодні спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA, УЄФА) відмовилася від раніше ухваленого рішення повернути російські молодіжні збірні U-17 до міжнародних змагань. В організації не знайшли технічне рішення, яке дозволило б російським командам повернутися до змагань.

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