"Якщо не будуть грати у своїй штрафній, то, напевно, виграють у Бельгії", - Владислав Ващук про гру збірної України на Євро-2024

Екс-захисник ФК "Динамо" та збірної України Владислав Ващук, який проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії, в інтервʼю УНІАН розповів про враження від гри нашої збірної зі словаками і дав прогноз на наступний матч.

Екс-захисник ФК "Динамо" та збірної України Владислав Ващук наразі перебуває серед справжніх захисників: він приєднався до лав Національної гвардії України. У сфері його обовʼязків - геть не штабна робота. Відомий футболіст носить на плечі шеврон медичної служби й займається евакуаціями поранених.

В інтерв’ю УНІАН Владислав Ващук розповів про своє бачення гри українців з командою Словаччини та дав прогноз на наступну гру.

Владиславе, вітаю з перемогою наших футболістів. Які враження від матчу?

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Насамперед цей матч, цей чемпіонат – це про результат. Гра десь вдавалась, десь ні, але, головне, що є результат. Переломили, не зламались і виграли.

Когось хочете відмітити? Когось треба похвалити, може, когось покритикувати?

Це виграшна гра, тому не буду сильно критикувати, нехай тренер розбирається і приймає рішення. У мене - своє бачення цієї гри.

Ніхто на це не звертав уваги, але у питання футболу втручаються футбольні агенти. Мені здається, що хлопці на полі перестають чути головного тренера. Я не знаю, про що вони у ці хвилини думають... Напевно, про інші клуби, про інші контракти. Але не може бути так, що б вони з цими думками ходили по футбольному полю...

Так, були моменти, коли бігли вперед і хотіли забити. Це було добре, це те, що потрібно. Але гравці збірної не весь час це робили.

Після першої гри на Євро-2024 з'явилось багато мемів про те, що таку збірну треба мобілізувати до ЗСУ. Що ви про це думаєте?

Це лише емоції...

Відносно недавно була новина про мобілізацію Миколи Сироша, гравця "Хуста" (клубу першої ліги). Як ставитесь до того, що деяких професійних футболістів мобілізують?

На це мають відповідати у Федерації футболу України. Вони повинні, як мені здається, зробити однакові умови, як для гравців Прем'єр-ліги, так і для гравців першої, другої. Треба вирішити, що робити з дитячими тренерами... У комплексі приймати рішення.

Ви змінили футбольну форму на військовий однострій. Можете розповісти про службу у Нацгвардії?

Лише в загальних рисах. Я починав службу у бригаді НГУ "Буревій", сьогодні перебуваю вже в іншому підрозділі Нацгвардії. У тому числі займаюсь евакуацією поранених.

Я до медицини ніякого відношення не мав до повномасштабної війни, але прийшов, навчався. Розумію, що це треба.

Зараз у відрядженні, гру нашої збірної дивився в телефоні. Цікаво дивитись, куди йде наш футбол. Але дивлюсь, коли є час. Тобто, звісно, всі матчі Євро-2024 я не дивився, є важливіші речі.

Загалом важко?

Нелегко. Бувало фізично дуже тяжко, але нічого, звик. Морально, напевно, важче... Але такі часи. Тут немає, що обговорювати. Треба робити свою справу.

Я втомлюсь тоді, коли у нас вже буде Перемога. Адже прийшов у Нацгвардію, щоб війна закінчилася, щоб мої діти в цьому не були присутні, щоб не займалися тим, чим я займаюсь. Нехай ця доля торкнеться тільки нас. Я, та мої побратими прийшли у Нацгвардію для того, щоб прискорити нашу Перемогу.

Повертаючись до футбольної теми, який ваш прогноз на наступну гру збірної України? Буде перемога у грі з Бельгією?

Якщо не будуть грати у своїй штрафній, то, напевно, виграють. Треба просто не грати на своїй половині поля.

Влад Абрамов

Влад Абрамов