Головний тренер львівських "Карпат" упевнений, що команда Сергія Реброва може "дуже серйозно вистрілити на Євро-2024".

Головний тренер львівських "Карпат" Мирон Маркевич поділився очікуваннями від виступу національної збірної України на чемпіонаті Європи з футболу Євро-2024.

Як пише sport.ua, він заявив, що нинішня українська збірна – найсильніша за увесь час незалежності та точно має вийти у плейоф.

"Україна на Євро-2024 стовідсотково має виходити з групи. У нас зараз найсильніша збірна за весь час незалежності. Навіть сильніша за ту, що пробилась до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу у Німеччині в 2006 році з Шевченком і Ребровим у складі. Головне, щоб нам ще трішки Фортуна посміхнулась, дещиці фарту не завадить", - розповів Маркевич.

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За його словами, він упевнений, що команда Сергія Реброва може "дуже серйозно вистрілити на Євро-2024".

Євро-2024 - новини

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі складом гравців, які представлятимуть нашу країну на Чемпіонаті Європи-2024.

До Німеччини відправляться по 6 представників київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", 12 гравців представляють іноземні клуби.

Як відомо, ЧЄ-2024 пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. У груповому раунді збірна України змагатиметься з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. До наступного раунду гарантовано вийдуть збірні, які посядуть 1 та 2 місце у квартеті.

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