Вийти на Євро: чого чекати від зустрічі Боснії та Герцоговини проти України

В четвер, 21 березня, Україна проведе надважливий матч плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцоговини. Переможець пари вийде у фінал міні-турніру, де зіграє проти лідера іншої зустрічі – Ізраїль-Ісландія. УНІАН розповідає, який шлях до цього етапу подолали команди та кого бачать переможцем зустрічі букмекери та експерти.

Україна не змогла потрапити на Євро-2024 напряму – в останньому матчі підопічні Реброва зіграли в нічию проти Італії і потрапити до стикових матчів відбору на чемпіонат Європи. У квартеті, який бореться за вихід, також є Ісландія, Ізраїль та Боснія і Герцоговина. Саме з останньою Україна проведе свій матч на арені "Біліно Поле" у місті Зениця вже у четвер, о 21:45 за київським часом.

Трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Шлях України у кваліфікації на Євро-2024

У відбіркових матчах до Євро-2024 Україна потрапила до однієї з найскладніших груп. За путівку на чемпіонат Європи, "синьо-жовті" змагалися відразу з двома претендентами на перемогу в турнірі – Англією та Італією. Крім того, в групі також були й два помітні аутсайдери – Північна Македонія та Мальта.

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Головною інтригою цієї групи від самого початку була доля другого місця, яке гарантувало команді пряму путівку на Євро-2024. Питання було відкрите аж до останньої гри між Італією та Україною.

Нагадаємо, тоді підопічним Реброва підходила лише перемога, коли італійцям достатньо було й нічиї. У підсумку, саме останній сценарій і став остаточним – команди не забили жодного м'яча на двох. А Італія, маючи однакову кількість очок в таблиці, але кращу ситуацію в попередній зустрічі, вийшла на Євро напряму.

Варто також відзначити, що Україна змогла один раз відібрати очки в Англії (нічия 1:1) і не втратити жодного залікового пункту з Північною Македонією та Мальтою.

Шлях Боснії і Герцоговини у кваліфікації на Євро-2024

Натомість у суперника України – Боснії та Герцоговини ситуація була дзеркально відмінна. У групі явним лідером команди була лише збірна Португалії. Помітним андердогом була команда Ліхтенштейну, яка програла всі зустрічі, забивши загалом лише один м'яч.

Що стосувалося інших чотирьох команд – усі вони, в теорії, могли претендувати на срібло в групі на початку турніру. Втім, Боснія змогла виграти лише в трьох зустрічах з 10. Дві "вікторії" проти вже згаданого раніше Ліхтенштейну та одна проти Ісландії. Всі інші ігри боснійці програли, випустивши вперед Словаччину, Люксембург та Ісландію.

Проваливши відбір, команда отримала шанс на виступ в плей-оф кваліфікації на Євро-2024 через Лігу націй як друга топкоманда дивізіону В.

Втрати в командах напередодні матчу

Якщо говорити про збірну України, то можна відзначити дві ключові втрати – до заявки на гру не потрапили травмовані опорний півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко та хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко. Крім того, під питанням досі залишається участь півзахисника "Жирони" Віктора Циганкова. Він отримав пошкодження під час матчу Ла Ліги проти "Осасуни" і не потрапив у заявку на наступний матч чемпіонату Іспанії, який відбувся напередодні.

Що стосується Боснії, то відомо, що 22-річний захисник швейцарського "Базеля" Адріан Леон Баришич вибув зі складу національної команди через травму. Його замінить 30-річний Аднан Ковачевич, який минулого року лише раз вийшов на поле у футболці збірної. Говорячи про склад, варто також відзначити, що в заявці Боснії присутні відразу чотири гравці, які виступають у чемпіонаті Росії.

Один із лідерів боснійців Едін Джеко підходить до матчу в хороших кондиціях – форвард, який нині виступає за турецький "Фенербахче", цього року вже встиг забити шість м'ячів. Ще один лідер команди – форвард Ермедін Демірович, цього року встиг забити стільки ж голів у Бундеслізі.

Боснія і Герцоговина-Україна: історія зустрічей

Раніше "синьо-жовті" зустрічалися з боснійцями лише двічі – обидва рази в кваліфікації на чемпіонат світу у 2021 році. Тоді в домашній зустрічі українці зіграли в нічию 1:1, – голами обмінялися Андрій Ярмоленко та Аріель Ахмедходжич. А в гостях українці впевнено перемогли боснійську збірну з рахунком 2:0 – тоді змогли відзначитися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

На кого "ставлять" букмекери та експерти

Букмекери не вважають, що матч між Україною та Боснією вийде результативним. Тотал більше 2,5 оцінюють коефіцієнтом 2,13. У той час як тотал менше 2,5 – 1,82.

На думку аналітиків, більше шансів на перемогу в цій грі має Україна. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – 2,10. Натомість суперників букмекери оцінюють на коефіцієнт 3,85. Нічия – 3,50.

Якщо говорити про цифри, то фаворитом зустрічі також є Україна. За даними Transfermarkt, вартість всієї "синьо-жовтої" команди – 341,5 мільйона євро. В той час як вартість команди суперника портал оцінює в менш ніж 120 мільйонів євро.

Фаворитом не лише цієї зустрічі, а й взагалі всього квартету, тренер Бельгії Доменіко Тедеско вважає Україну. Він заявив, що підопічні Реброва показують сучасний, європейський футбол і є головним претендентом на вихід на Євро. До слова, саме з командою Тедеско Україна зустрінеться в разі виходу на Євро.

Своєю думкою з УНІАН поділився й екс-тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо. За його словами, гра буде складною через ряд аспектів.

"Звісно, я хочу і бажаю збірній перемоги. Але не варто дивитися на цифри чи вважати, що гра буде легкою. Я так не вважаю. Багато їхніх виконавців виступають на серйозному рівні, в топових клубах у хороших чемпіонатах. Я не можу сказати, що ця гра пройде легко для України. У Боснії є досвідчені гравці, як Джеко. Є новачки, які зараз добре себе показують у Європі. Крім того, грати в Боснії дуже складно, у них дуже активні вболівальники, на матчі можуть бути провокації. Думаю, однією з настанов Реброва буде: виходити гравцям на поле з холодною головою, не зважати на ці провокації", – каже Сабо.

Подальші перспективи

У разі перемоги над боснійцями, команда Сергія Реброва зіграє за вихід на Євро-2024 проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Фінальна зустріч запланована на 26 березня і, в разі успіху, Україна зіграє номінально домашній матч у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Переможець квартету зіграє у групі Е проти Бельгії, Словаччини та Румунії в рамках фінальної частини чемпіонату Європи-2024. Матчі Євро-2024 відбудуться у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нікіта Шендеровський