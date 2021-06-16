Гарет Бейл відзначився двома асистами, але схибив з пенальті.

У групі A чемпіонату Європи з футболу розпочали грати друге коло. В столиці Азербайджану, Баку, зустрічалися збірні Туреччини та Уельсу. Британська команда здобула звитягу з рахунком 2:0.

Один з найдорожчих гравців в історії футболу, вінгер мадридського "Реала" Гарет Бейл двічі віддав гольовий пас: наприкінці першого тайму він асистував півзахиснику "Ювентуса" Аарону Ремзі, а в компенсований арбітром час до матчу він віддав асист на Коннора Робертса. Втім, Бейл на 61-й хвилині не забив пенальті.

Туреччина - Уельс - 0:2

Голи: Ремзі, 43, Робертс, 90+5

Туреччина: Чакир, Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш (Мюлдюр, 72), Чалханоглу, Йокушлу (Демірал, 46), Туфан (Ясиджи, 46), Караман (Дервішоглу, 75), Їлмаз, Ундер (Кахведжи, 82)

Уельс: Уорд, К. Робертс, Мефам, Родон, Девіс, Моррелл, Аллен (Ампаду, 73), Бейл, Ремзі (Вілсон, 85), Джеймс (Н. Уільямс, 90+4), Мур

Відео першого голу.

Відео другого голу.

Відео незабитого пенальті.

Євро-2020: група А

Крім Уельсу та Туреччини, в групі А також виступають команди Швейцарії та Італії.

В першому турі Уельс розписав нічию зі Швейцарією, а Туреччина програла італійцям.

Матчі групи А проходять у Римі та Баку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін