Груповий раунд на чемпіонаті Європи добігає кінця.

23 червня на Євро-2020 буде зіграно чотири поєдинки. У групах E та F учасники турніру визначать останніх володарів путівок до плей-оф.

У групі Е збірна України має свій інтерес. Для того, щоб команда Андрія Шевченка пройшла до плей-оф мають одночасно трапитися такі результати: Швеція не програє Польщі, а в матчі Іспанії та Словаччини не зафіксується нічия.

У групі F, яку охрестили "групою смерті" лише Франція кваліфікувалася до 1/8 фіналу. Решта команд поки що збирається довести своє право на участь у плей-оф.

Варто зазначити, що поєдинки завершального туру для команд з однієї групи проходять в один час.

Розклад матчів

19.00. Група E. Словаччина - Іспанія

Трансляція - телеканал "Футбол 1"

19.00. Група Е. Швеція - Польща

22.00. Група F. Німеччина - Угорщина

Трансляція - "Футбол 1"

22.00. Група D. Португалія - Франція

Трансляція - телеканал "Україна", "Футбол 2"

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Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості арен трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.

Євро-2020: результати всіх матчів турніру, положення команд.

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Автор: Артем Будрін