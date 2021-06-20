Розпочинається останній 3-й тур групового раунду чемпіонату Європи-2020.

20 червня на Євро-2020, який стартував 11 червня, пройде два поєдинки в рамках третього туру. Збірна Італії, яка перебуває у відмінному тонусі, посперечається з командою Уельсу за перше місце в групі А. В паралельному матчі Швейцарія спробує набрати три очки, а протистоятиме їй Туреччина, котра ще жодного разу не змогла навіть відзначитися у воротах суперника на цьому турнірі.

Розклад матчів

19.00. Група А. Італія - Уельс

Трансляція - телеканал "Футбол 1"

19.00. Група А. Швейцарія - Туреччина

Трансляція - телеканал "Футбол 2"

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.

Євро-2020: результати всіх матчів турніру, положення команд.

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Автор: Артем Будрін