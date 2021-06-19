Бундестім реабілітувалися перед своїми фанатами за поразку в першому турі.

В центральному поєдинку всього другого туру Євро-2020 зустрічалися чинні чемпіони Європи Португалія та традиційно потужна Німеччина. Глядачі на полі "Альянц Арени" в Мюнхені побачили цілих 6 голів.

Відкрив рахунок у зустрічі Кріштіану Роналду. Португальці вибігли у швидку контратаку, вінгер "Ліверпуля" Діого Жота відпасував на капітана, а Роналду переправив м'яча у пусті ворота. Втім, Німеччина провела чудовий перший тайм. Бундестім не зніяковіли від пропущеного м'яча, а навпаки: продовжили тиснути та йти вперед. І підопічні Йоахіма Льова змогли відігратися та повести у рахунку ще до перерви. На 35-й хвилині простріл Робіна Гозенса ненароком замкнув один з найкращих захисників світу Рубен Діаш. А на 39-й хвилині Рафа Герейро зрізав м'яча у власні ворота після потужного прострілу Йозуа Кімміха.

В період з 51-ої по 60-ту хвилину рахунок став взагалі 1:4. Кай Хаверц забив після асисту Гозенса, а потім власне сам Гозенс зробив рахунок розгромним. Але Португалія змогла відквитати один гол: Роналду віддав пас на Жоту і той скоротив відставання.

Португалія - Німеччина - 2:4

Голи: Роналду, 15, Жота, 67 - Р. Діаш (35, автогол), Геррейру (39, автогол), Хаверц, 51, Гозенс, 60

Португалія: Патрісіу, Семеду, Пепе, Р. Діаш, Геррейру, Б. Сілва (Санчеш, 46), Данілу, В. Карвалью (Рафа Сілва, 58), Жота (А. Сілва, 83), Роналду, Б. Фернандеш (Моутінью, 64)

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Гінтер, Хуммельс (Джан, 63), Кімміх, Кроос, Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Хаверц (Горецка, 73), Гнабрі, Мюллер

Відео огляд першого тайму. Відео доповнюється.

Євро-2020: група F

Групу F на Євро-2020 називають "групою смерті". До неї потрапили збірні Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини.

В першому турі Франція перемогла Німеччину, а Португалія - Угорщину. Наразі турнірна таблиця в цьому квартеті виглядає так.

Матчі цієї групи проходять у Мюнхені та Будапешті.

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Автор: Артем Будрін