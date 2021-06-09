Делегація збірної України 8 червня приземлилася в Бухаресті, де базуватиметься під час Євро-2020, стартувати на якому "жовто-синім" належить 13 червня.
З аеропорту команда попрямувала в готель "Каро", який буде офіційною резиденцією збірної на час турніру.
Чотиризірковий готель "Каро" розташований в мальовничому місці посеред пишної рослинності на березі озера Тей. Просторі комфортні номери оформлені в німецькому архітектурному стилі. У гостей готелю "Каро" буде можливість відпочити в гамаках посеред природи, залишаючись в місті. Також можна насолоджуватися співом птахів на озері Тей.
У готелі "Каро" працює оздоровчий спорт-клуб площею 2400 кв.м. з паровою і сухою саунами й зоною для засмаги просто неба. Гості можуть безплатно відвідувати басейн WorldClass, фітнес-центр і користуватися різноманітним обладнанням для заняття спортом.
Фото з booking.com, tripadvisor.ru й УАФ.
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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро - 2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також Північну Македонію.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Матчі пройдуть з глядачами.
- Перед чемпіонатом збірна України провела три спаринги: 23 травня ледь не програла збірній Бахрейну, 3 червня перемогла Північну Ірландію, а 7 червня розгромила Кіпр.
- 1 червня тренерський штаб збірної оголосив заявку команди на Євро-2020.
- 6 червня була представлена форма збірної України, в якій команда виступить на Євро.
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораес, який надовго вибув через травму. Також через травми в заявку не змогли потрапити Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко і Володимир Шепелєв.
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