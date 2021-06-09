Готель "Каро" буде офіційною резиденцією збірної на час турніру.

Делегація збірної України 8 червня приземлилася в Бухаресті, де базуватиметься під час Євро-2020, стартувати на якому "жовто-синім" належить 13 червня.

З аеропорту команда попрямувала в готель "Каро", який буде офіційною резиденцією збірної на час турніру.

Чотиризірковий готель "Каро" розташований в мальовничому місці посеред пишної рослинності на березі озера Тей. Просторі комфортні номери оформлені в німецькому архітектурному стилі. У гостей готелю "Каро" буде можливість відпочити в гамаках посеред природи, залишаючись в місті. Також можна насолоджуватися співом птахів на озері Тей.

У готелі "Каро" працює оздоровчий спорт-клуб площею 2400 кв.м. з паровою і сухою саунами й зоною для засмаги просто неба. Гості можуть безплатно відвідувати басейн WorldClass, фітнес-центр і користуватися різноманітним обладнанням для заняття спортом.

Фото з booking.com, tripadvisor.ru й УАФ.

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Автор: Артем Будрін