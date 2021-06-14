Збірна Чехії обіграла команду Шотландії в матчі групи D. Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а проходив двобій у Глазго, в містечку на заході Шотландії.
На 42-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі форвард леверкузенського "Баєра" Патрік Шик. На початку другого тайму йому вдалося знову забити й подвоїти перевагу своєї команди. Цього разу він забив шедеврального м'яча, влучивши у ворота з центру поля. Голкіпер Шотландії втратив позицію, загубив ворота і став невдахою епізоду.
Це рекорд, адже за всю історію чемпіонатів Європи ніхто не забивав гол з такої далекої відстані. 44,45 метра - саме таку відстань пролетів м'яч після удару Шика.
Шотландія - Чехія - 0:2
Голи: Шик, 42, 52
Шотландія: Маршалл, Хендрі (Макргегор, 67), Купер, Хенлі, Робертсон, Мактоміней, Макгінн, Армстронг (Фрейзер, 67), О’Доннелл (Форрест, 79), Крісті (Адамс, 46), Дайкс (Нісбет, 79)
Чехія: Вацлік, Борил, Калас, Челюстка, Цоуфал, Соучек, Крал (Голеш, 67), Янкто (Гложек, 72), Дарида (Шевчик, 87), Масопуст (Видра, 72), Шик (Крменчик, 87)
Відео першого голу.
Відео другого голу.
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Євро-2020: група D
- В іншому матчі цієї групи 13 червня зіграли між собою збірні Англії та Хорватії.
- Матчі групи D проходять в Лондоні та Глазго.
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