Яскрава битва грандів: Ліверпуль і Ман Сіті не визначили переможця у видовищному матчі АПЛ (відео)

"Городяни" двічі відігравалися у другому таймі.

У 7-му турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" приймав "Манчестер Сіті". Матч завершився внічию. У другому таймі "червоні" двічі виходили вперед, але гості обидва рази змогли відігратися. Українець Олександр Зінченко участі в матчі не брав через травму. "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 2:2 Читайте такожЗінченко не допоможе збірній України в найближчих матчах кваліфікації НС-2022 Голи: Салах, 59, 76 - Фоден, 69, Де Брюйне, 81 "Ліверпуль": Аліссон, Мілнер (Гомес, 78), Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо, Джонс, Салах, Жота (Фірміно, 68), Мане "Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Сілва, Родрі, Де Брюйне, Жезус, Фоден, Гріліш (Стерлінг, 66) Відео голів АПЛ: положення команд Після семи турів у турнірі лідирує "Челсі" - у "синіх" в активі 17 очок.

"Ліверпуль" йде другим, набравши 15 очок.

Далі відразу у чотирьох команд в активі 14 очок. Це "Ман Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертон" та "Брайтон". Автор: Антон Дудар

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