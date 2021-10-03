У 7-му турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" приймав "Манчестер Сіті". Матч завершився внічию.
У другому таймі "червоні" двічі виходили вперед, але гості обидва рази змогли відігратися.
Українець Олександр Зінченко участі в матчі не брав через травму.
"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 2:2
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Голи: Салах, 59, 76 - Фоден, 69, Де Брюйне, 81
"Ліверпуль": Аліссон, Мілнер (Гомес, 78), Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо, Джонс, Салах, Жота (Фірміно, 68), Мане
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Сілва, Родрі, Де Брюйне, Жезус, Фоден, Гріліш (Стерлінг, 66)
Відео голів
АПЛ: положення команд
- Після семи турів у турнірі лідирує "Челсі" - у "синіх" в активі 17 очок.
- "Ліверпуль" йде другим, набравши 15 очок.
- Далі відразу у чотирьох команд в активі 14 очок. Це "Ман Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертон" та "Брайтон".