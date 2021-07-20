Бізнесмен вже вдруге отримав офіційний статус координатора підготовки Харкова до великих футбольних змагань.

Чинний міський голова Харкова Ігор Терехов своїм розпорядженням призначив Олександра Ярославського координатором підготовки до Суперкубка УЄФА.

"Визначити президента групи DCH Олександра Владиленовича Ярославського (за згодою) координатором з підготовки міста Харкова до Суперкубка УЄФА - 2025 року, уповноваженим із взаємодії з Українською асоціацією футболу та Комітетом стратегічного розвитку футболу УАФ, з питань підготовки міста до матчу за Суперкубок УЄФА-2025", — сказано в документі.

Як повідомлялося раніше, Харківська міськрада просить УЄФА дозволити місту провести цей матч між переможцями Ліги Європи і Ліги чемпіонів в 2025 році, коли відзначатиметься 100-річчя ФК "Металіст".

Офіційний статус координатора підготовки Харкова до великих міжнародних футбольних подій Ярославський отримав вже вдруге.

Вся футбольна інфраструктура міста була створена в рамках підготовки міста до Євро-2012, а Олександр Ярославський, який і тоді був координатором підготовки міста, інвестував $ 300 млн в сучасний аеропорт, п'ятизірковий готель та інші об'єкти міської інфраструктури. Саме це дозволило Харкову перейти з резервного міста турніру в статус приймаючого.

А на недавній сесії міськради харківські депутати постановили доручити Ярославському процес підготовки до Суперкубка-2025, назвавши його прізвище у зверненні до Української Асоціації футболу.

З цього приводу експерти висловили переконання, що Ярославський забезпечить Харкову Суперкубок УЄФА-2025. У нього стійка репутація в європейському світі футболу, а його кейс в УЄФА вважають унікальним прикладом участі приватного інвестора в масштабному інфраструктурному будівництві. Саме це дозволяє Харкову розраховувати на успіх своєї заявки на проведення Суперкубка УЄФА в 2025 році. В той час, як подана в 2018 році з ініціативи обласної влади Харківщини заявка на Суперкубок-2021 не мала успіху.

Як пишуть ЗМІ, вона була завідомо провальною, тому що її подавали люди "no name" у футбольному світі, а футбольна інфраструктура міста перебувала в сумнівному юридичному статусі і прийшла в жалюгідний технічний стан. У підсумку сукупність цих факторів створювала величезні очевидні ризики проведення в Харкові ключового європейського клубного поєдинку.

Тоді як повернення Олександра Ярославського у великий футбол, його зусилля з відродження ФК "Металіст" та інвестиції у відновлення інфраструктури вселяють Харкову впевненість, що тут побачать і Суперкубок-2025, і єврокубкові матчі за участю "жовто-синіх".

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Автор: Григорій Бондар