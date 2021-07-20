Чинний міський голова Харкова Ігор Терехов своїм розпорядженням призначив Олександра Ярославського координатором підготовки до Суперкубка УЄФА.
"Визначити президента групи DCH Олександра Владиленовича Ярославського (за згодою) координатором з підготовки міста Харкова до Суперкубка УЄФА - 2025 року, уповноваженим із взаємодії з Українською асоціацією футболу та Комітетом стратегічного розвитку футболу УАФ, з питань підготовки міста до матчу за Суперкубок УЄФА-2025", — сказано в документі.
Як повідомлялося раніше, Харківська міськрада просить УЄФА дозволити місту провести цей матч між переможцями Ліги Європи і Ліги чемпіонів в 2025 році, коли відзначатиметься 100-річчя ФК "Металіст".
Офіційний статус координатора підготовки Харкова до великих міжнародних футбольних подій Ярославський отримав вже вдруге.
Вся футбольна інфраструктура міста була створена в рамках підготовки міста до Євро-2012, а Олександр Ярославський, який і тоді був координатором підготовки міста, інвестував $ 300 млн в сучасний аеропорт, п'ятизірковий готель та інші об'єкти міської інфраструктури. Саме це дозволило Харкову перейти з резервного міста турніру в статус приймаючого.
А на недавній сесії міськради харківські депутати постановили доручити Ярославському процес підготовки до Суперкубка-2025, назвавши його прізвище у зверненні до Української Асоціації футболу.
З цього приводу експерти висловили переконання, що Ярославський забезпечить Харкову Суперкубок УЄФА-2025. У нього стійка репутація в європейському світі футболу, а його кейс в УЄФА вважають унікальним прикладом участі приватного інвестора в масштабному інфраструктурному будівництві. Саме це дозволяє Харкову розраховувати на успіх своєї заявки на проведення Суперкубка УЄФА в 2025 році. В той час, як подана в 2018 році з ініціативи обласної влади Харківщини заявка на Суперкубок-2021 не мала успіху.
Як пишуть ЗМІ, вона була завідомо провальною, тому що її подавали люди "no name" у футбольному світі, а футбольна інфраструктура міста перебувала в сумнівному юридичному статусі і прийшла в жалюгідний технічний стан. У підсумку сукупність цих факторів створювала величезні очевидні ризики проведення в Харкові ключового європейського клубного поєдинку.
Тоді як повернення Олександра Ярославського у великий футбол, його зусилля з відродження ФК "Металіст" та інвестиції у відновлення інфраструктури вселяють Харкову впевненість, що тут побачать і Суперкубок-2025, і єврокубкові матчі за участю "жовто-синіх".
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