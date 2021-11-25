Лідер збірної України провів на полі всю гру.

Вінгер англійського "Вест Хему" Андрій Ярмоленко забив віденському "Рапіду" в матчі 5-го туру Ліги Європи.

32-річний українець зробив першу результативну дію за лондонський клуб в поточному сезоні. Андрій відкрив рахунок у поєдинку на 40-й хвилині, відзначившись голом головою. Потім Ярмоленко заробив пенальті, яке реалізував Марк Нобл.

"Рапід" - "Вест Хем" - 0:2

Голи: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (з пенальті)

Таким чином, "Вест Хем" набрав 13 очок та достроково виграв свій квартет, де окрім "Рапіду" також виступають "Генк" та загребське "Динамо".

Відео голу Ярмоленко

Відео голу Нобла

Андрій Ярмоленко: кар'єра у "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хему" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хему".

Автор: Артем Будрін