Андрій Ярмоленко (ліворуч) привів свою команду до перемоги / фото REUTERS
Вінгер англійського "Вест Хему" Андрій Ярмоленко забив віденському "Рапіду" в матчі 5-го туру Ліги Європи.
32-річний українець зробив першу результативну дію за лондонський клуб в поточному сезоні. Андрій відкрив рахунок у поєдинку на 40-й хвилині, відзначившись голом головою. Потім Ярмоленко заробив пенальті, яке реалізував Марк Нобл.
"Рапід" - "Вест Хем" - 0:2
Голи: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (з пенальті)
Таким чином, "Вест Хем" набрав 13 очок та достроково виграв свій квартет, де окрім "Рапіду" також виступають "Генк" та загребське "Динамо".
Відео голу Ярмоленко
Відео голу Нобла
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Андрій Ярмоленко: кар'єра у "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хему" у 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.
- У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хему".