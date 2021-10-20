Аргентинський нападник виконав удар у стилі Паненки.

Зірковий нападник Ліонель Мессі ефектним чином реалізував пенальті в матчі Ліги чемпіонів між ПСЖ і "РБ Лейпциг".

За рахунку 2:2 на 73-й хвилині матчу Кіліан Мбаппе заробив для парижан пенальті, який взявся пробивати Мессі.

У напружений момент матчу аргентинець вирішив пробити "паненкою" і не помилився. Він елегантно переграв голкіпера і приніс ПСЖ перемогу - 3:2.

"Такий напружений матч і так холоднокровно реалізував. Прям другий Мілевський", - пожартував один з уболівальників в коментарях до відео голу, згадуючи пенальті Артема Мілевського в матчі проти Швейцарії на чемпіонаті світу.

Відзначимо, що в цьому матчі Мессі оформив дубль.

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Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1".

30 серпня Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.

На цю мить в його активі 3 голи в шести матчах за парижан.

Автор: Антон Дудар