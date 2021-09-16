Екс-наставник "Зорі" подякував підопічним за самовіддачу.

Головний тренер молдавського "Шерифа", українець Юрій Вернидуб, прокоментував перемогу над донецьким "Шахтарем".

Слова 55-річного фахівця приводить FootBoom.

"Хороша гра, хороший суперник, ми розуміємо, що грали з постійним учасником Ліги чемпіонів. Розуміли їх силу, але я знав, що мої хлопці у швидкості і техніці не сильно поступаються. Радий за своїх хлопців, що вони показали непоганий футбол. Ми вибрали правильну тактику, не дали шансів "Шахтарю" забити, а свої виходи з оборони в атаку використали на ура. Я сьогодні дуже щаслива людина", - сказав український коуч.

"Мені звичайно приємно, я сам з України, працював 9 років в "Зорі", у нас завжди нелегкі ігри були з Донецьком. І сьогодні, коли я головний тренер "Шерифа" і ми перемагаємо в першому матчі групи Ліги чемпіонів "Шахтар" - це багато коштує. Я вдячний усім співробітникам і членам тренерського штабу", - додав Вернидуб.

"Я пишаюся, що стадіон скандував моє ім'я. Але це не лише моя заслуга - без цих хлопців перемоги не було б. Плюс дисципліна, плюс розуміння того, що потрібно робити. Ну і респект уболівальникам, величезний уклін за підтримку", - висловив подяку українець.

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"Шериф" - "Шахтар": підсумки матчу

І для головного тренера "Шерифа" Юрія Вернидуба, і для керманича "Шахтаря" Роберто Де Дзербі це був дебютний поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів. А "Шериф" загалом вперше в історії зіграв у груповому раунді ЛЧ.

Вернидуб став другим українським тренером, якому вдалося виграти матч в групі ЛЧ на чолі іноземного клубу. Раніше це вдавалося тільки Олегу Протасову з грецьким "Олімпіакосом" в сезоні 2003/04.

Андрій П'ятов став 10-м воротарем в історії ЛЧ, якому вдалося досягти позначки в 70 матчів в цьому турнірі.

У 2-му турі "Шахтар" 28 вересня вдома зіграє проти "Інтера".

Автор: Артем Будрін