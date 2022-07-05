Виявилася обмовка "по Фрейду".

Люксембурзький футболіст московського "Спартака" Крістофер Мартінс Перейра зробив курйозний допис в Instagram на тему повернення з відпустки. 25-річний півзахисник звернувся до вболівальників, щоб повідомити, що він швидко повернеться до Росії. Але виявилася обмовка "по Фрейду".

"Все в порядку. Я скоро повернуся в дупу", – написав Перейра в сторіз, додавши тег "Москва. Росія".

Вочевидь, футболісту зателефонували з клубу й зробили зауваження. Люксембуржець виправив напис: він замінив слово "дупа" на "назад".

Раніше збірна Польщі вигнала свого гравця, який залишився грати у Росії, попри те, що ця країна веде криваву війну.

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