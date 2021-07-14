Ярослав Ракицький заявив, що у нього були якісь "об'єктивні причини", щоб не співати гімн України.

Екс-футболіст "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який зараз грає за "Зеніт", заявив, що хотів би й далі виступати за збірну України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Чемпіонату".

"Я завжди чекав на виклик. Але Андрій Шевченко з Андрієм Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би! Так, можливо, я там гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не означає, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав усі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене всякі дурниці. Але мені все одно, що вони думають".

Він відповів на питання про те, чи боляче йому в глибині душі:

"Так. Щоразу дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар'єру в збірній закінчив. Давай потихеньку цю тему закривати".

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Також Ракицький сказав, що Андрій Шевченко жодного разу не виходив з ним на зв'язок і що йому "прикро".

"Але я розумію, що сталося. Все йшло від керівників федерації. Вони наговорили всім, в тому числі й Шевченку. Мене не включили кілька разів до списку. І я подумав, навіщо мені чекати виклику далі? Краще піду сам", - підсумував Ракицький.

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Автор: Антон Дудар