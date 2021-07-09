Владислав Супряга близький до того, щоб розпочати новий сезон в Серії А.

Італійська "Дженоа" домовилась з київським "Динамо" про трансфер форварда Владислава Супряги, котрого Мірча Луческу благословив на переїзд у Серію А.

Про це повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

За інформацією джерела, "Динамо" та "Дженоа" узгодили всі деталі трансферу, сума якого складе 9 мільйонів євро. Супряга підпише з італійським клубом контракт до 2026 року.

У минулому сезоні "Дженоа" завершила чемпіонат Італії на 11-му місці.

Нагадаємо, що "Динамо" позбулося одного нападника, а основний форвард Артем Бєсєдін на півроку вибув через травму.

Супряга відомий тим, що став чемпіоном світу 2019 року з молодіжною збірною України. Владислав зробив дубль у фінальному матчі у ворота Південної Кореї.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.

У минулому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи та 3 гольові передачі.

Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.

8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

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Автор: Артем Будрін