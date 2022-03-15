Президент "Динамо" засудив військову агресію РФ.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вперше висловив свою особисту позицію і позицію клубу щодо російської агресії в Україні.

У коментарі офіційному сайту "біло-синіх" Ігор Суркіс засудив дії РФ і розповів, як футбольний клуб "Динамо" допомагає людям, які постраждали від війни.

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань - евакуація жінок і дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, і дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги.

Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для купівлі медикаментів, проведення операцій, як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і будемо фінансувати гуманітарні програми підтримки українців. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а тільки питання перемоги України і збереження життів наших співвітчизників.

Я віддаю перевагу менше говорити, а більше робити. Але якщо потрібно при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, вчинив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових.

Зараз вся наша країна - це герої.

Ті, хто на передовій показують приклад мужності і стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей і забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії і забезпеченні біженців. Мужність наших військових вже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир і спокій. Інфраструктурні об'єкти можна відновити, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і будемо допомагати всім, чим можемо, щоб діти і поранені отримали всю необхідну допомогу", - сказав Суркіс.

Війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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