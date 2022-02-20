У неділю, 20 лютого, нападник збірної України Данило Сікан забив свій перший м'яч у складі "Ганзи" з Ростока.
У рамках 23-го туру другої німецької Бундесліги "Ганза" грала проти "Дармштадта 98" на виїзді. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.
20-річний українець на полі з'явився на 63-й хвилині. Для нього це була третя поява у складі німецького клубу. Через дві хвилини Сікан скористався передачею Ніко Нейхардта і зрівняв цифри на табло, забивши дебютний м'яч у складі своєї нової команди.
"Дармштадт 98" - "Ганза" - 1:1
Голи: Кемпе, 24 - Сікан, 65
"Дармштадт 98": Шуен, Ронштадт, Ішервуд, П. Пфайффер, Холланд, Рідель (Тітц, 73), Кемпе, Хонзак, Г'ясула, Скарке, Зайдель (Л. Пфайффер, 73)
"Ганза": Кольке, Беккер, Майсснер, Мелоун, Найдхарт, Беренс, Фреде (Ротер, 83), Інгельссон (Дулевіч, 63), Фролінг (Сікан, 63), Вергук, Майсснер (Шумахер, 63)
Попередження: Кемпе( 45), Фреде (59), Хонзак( 67), Сікан( 69), Шумахер (90)
Відео гола:
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022
Нагадавши, Данило Сікан дебютував у складі "Ганзи" у матчі проти "Динамо" з Дрездена. Гра завершилася розгромною перемогою команди українця з рахунком 4:1.
Після 23 турів "Ганза" займає 15 місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги, набравши 25 очок. У "Дармштадта" 41 бал і третій рядок.
Данило Сікан: що про нього відомо
- Сікан є вихованцем "Полісся" та "Карпат". Його першим професійним клубом стали львівські "Карпати".
- Взимку 2019 року Сікан перейшов з "Карпат" в донецький "Шахтар" за €150 тисяч.
- За період кар'єри в "Шахтарі" зіграв 22 матчі і відзначився 2 забитими голами. Здавався в оренду в "Маріуполь", де зіграв 22 гри і відзначився 4 забитими голами.
- Контракт Сікана з "Шахтарем" розрахований до літа 2023 року.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €1,5 мільйона.
- З 2021 року Сікан викликається в національну збірну України, за яку зіграв 4 матчі і відзначився одним забитим голом.