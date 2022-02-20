Данило Сікан відзначився першим голом за німецький клуб.

У неділю, 20 лютого, нападник збірної України Данило Сікан забив свій перший м'яч у складі "Ганзи" з Ростока.

У рамках 23-го туру другої німецької Бундесліги "Ганза" грала проти "Дармштадта 98" на виїзді. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

20-річний українець на полі з'явився на 63-й хвилині. Для нього це була третя поява у складі німецького клубу. Через дві хвилини Сікан скористався передачею Ніко Нейхардта і зрівняв цифри на табло, забивши дебютний м'яч у складі своєї нової команди.

"Дармштадт 98" - "Ганза" - 1:1

Голи: Кемпе, 24 - Сікан, 65

"Дармштадт 98": Шуен, Ронштадт, Ішервуд, П. Пфайффер, Холланд, Рідель (Тітц, 73), Кемпе, Хонзак, Г'ясула, Скарке, Зайдель (Л. Пфайффер, 73)

"Ганза": Кольке, Беккер, Майсснер, Мелоун, Найдхарт, Беренс, Фреде (Ротер, 83), Інгельссон (Дулевіч, 63), Фролінг (Сікан, 63), Вергук, Майсснер (Шумахер, 63)

Попередження: Кемпе( 45), Фреде (59), Хонзак( 67), Сікан( 69), Шумахер (90)

Відео гола:

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022

Нагадавши, Данило Сікан дебютував у складі "Ганзи" у матчі проти "Динамо" з Дрездена. Гра завершилася розгромною перемогою команди українця з рахунком 4:1.

Після 23 турів "Ганза" займає 15 місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги, набравши 25 очок. У "Дармштадта" 41 бал і третій рядок.

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