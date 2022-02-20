Данило Сікан забив перший гол за "Ганзу" / фото twitter.com/HansaRostock

У неділю, 20 лютого, нападник збірної України Данило Сікан забив свій перший м'яч у складі "Ганзи" з Ростока. 

У рамках 23-го туру другої німецької Бундесліги "Ганза" грала проти "Дармштадта 98" на виїзді. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1. 

20-річний українець на полі з'явився на 63-й хвилині. Для нього це була третя поява у складі німецького клубу. Через дві хвилини Сікан скористався передачею Ніко Нейхардта і зрівняв цифри на табло, забивши дебютний м'яч у складі своєї нової команди.

"Дармштадт 98" - "Ганза" - 1:1

Голи: Кемпе, 24 - Сікан, 65

"Дармштадт 98": Шуен, Ронштадт, Ішервуд, П. Пфайффер, Холланд, Рідель (Тітц, 73), Кемпе, Хонзак, Г'ясула, Скарке, Зайдель (Л. Пфайффер, 73)

"Ганза": Кольке, Беккер, Майсснер, Мелоун, Найдхарт, Беренс, Фреде (Ротер, 83), Інгельссон (Дулевіч, 63), Фролінг (Сікан, 63), Вергук, Майсснер (Шумахер, 63)

Попередження: Кемпе( 45), Фреде (59), Хонзак( 67), Сікан( 69), Шумахер (90)

Відео гола: 

Нагадавши, Данило Сікан дебютував у складі "Ганзи" у матчі проти "Динамо" з Дрездена. Гра завершилася розгромною перемогою команди українця з рахунком 4:1. 

Після 23 турів "Ганза" займає 15 місце в турнірній таблиці Другої Бундесліги, набравши 25 очок. У "Дармштадта" 41 бал і третій рядок.

Данило Сікан: що про нього відомо

  • Сікан є вихованцем "Полісся" та "Карпат". Його першим професійним клубом стали львівські "Карпати". 
  • Взимку 2019 року Сікан перейшов з "Карпат" в донецький "Шахтар" за €150 тисяч.
  • За період кар'єри в "Шахтарі" зіграв 22 матчі і відзначився 2 забитими голами. Здавався в оренду в "Маріуполь", де зіграв 22 гри і відзначився 4 забитими голами.
  • Контракт Сікана з "Шахтарем" розрахований до літа 2023 року.
  • Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €1,5 мільйона.
  • З 2021 року Сікан викликається в національну збірну України, за яку зіграв 4 матчі і відзначився одним забитим голом.