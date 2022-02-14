"Еспаньйол" відібрав очки у підопічних Хаві.

У 24-му турі чемпіонату Іспанії відбулося драматичне каталонське дербі.

"Барселона" першою відкрила рахунок, але потім пропустила двічі й була змушена відіграватися. "Еспаньйол" не втримав перемогу і пропустив на останній хвилині.

Зазначимо, що команди завершували матч в меншості, адже по червоній картці отримали Жерар Піке та Меламед.

"Еспаньйол" – "Барселона" – 2:2

Голи: Педрі, 2 (0:1), Дардер, 40 (1:1), Рауль де Томас, 64 (2:1), Люк де Йонг, 90+6 (2:2)

"Еспаньйол": Дієго Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Алейш Відаль (Калеро, 89), Дардер, Еррера, Баре (Меріда, 70), Вілена (Меламед, 61), Пуадо, Рауль де Томас

"Барселона": Тер Штеген, Жорді Альба (Дембеле, 72), Піке, Араухо (Гарсія, 46), Дест, Педрі (Люк де Йонг, 89), Бускетс, Френкі де Йонг (Обамеянг, 62), Гаві (Гонсалес, 72), Торрес, Траоре

Вилучення: Меламед, 90 - Піке, 90 (друга жовта)

Відео огляд поєдинку

Ла Ліга: положення команд

"Барселона" набрала 39 балів та посідає четверту позицію в турнірній таблиці. До першого місця ("Реал" лідирує в лізі) 15 очок, але є гра в запасі.

"Еспаньйол" з 28 очками займає 13-е місце.

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